Caldo estremo e stangata sulle auto, danni possono arrivare a 16 mila euro per vettura: cosa rischiano i mezzi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Italia continua a essere stretta nella morsa del caldo estremo. La Penisola, in questa torrida estate, sta affrontando la quarta ondata di calore che, secondo gli esperti, dovrebbe attenuarsi intorno al 17 agosto. Non si sa, però, se poi le temperature caleranno fino all’autunno oppure se ci sarà una quinta ondata, con giornate da bollino rosso. Nel frattempo si fa la conta dei danni: uno dei settori più colpiti è quello delle auto.

Ondate di caldo, danni potenziali alle auto fino a 16mila euro

Il caldo estremo rappresenta un nemico anche per le automobili e, considerando la totalità delle parti e delle componenti a rischio, può determinare danni potenziali fino a 16.400 euro a vettura.

L’allarme, come riporta l’ANSA, arriva da Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane che ha tracciato il quadro delle componenti dell’auto che soffrono di più la canicola di questo periodo.

ANSA

Secondo Federcarrozzieri, il primo elemento dell’auto a risentire delle elevate temperature è quello degli pneumatici. Nelle giornate di caldo intenso, l’asfalto può superare facilmente i 60 °C, incidendo direttamente sul battistrada, accelerandone l’usura e riducendo l’aderenza.

Le alte temperature provocano inoltre un aumento della pressione degli pneumatici a causa dell’espansione dell’aria al loro interno, facendo crescere il rischio di scoppio. In media, la sostituzione di uno pneumatico ha un costo compreso tra 50 e 150 euro, manodopera inclusa.

Rischi anche per le batterie che, a causa del caldo intenso, possono subire più rapidamente il processo di autoscarica, che fa perdere progressivamente efficienza alla componente per via dell’evaporazione dei fluidi.

In media, per cambiare una batteria si spendono tra i 100 e i 250 euro.

Federcarrozzieri segnala pericoli anche per i motori: l’esposizione a temperature ambientali elevate aumenta il rischio di surriscaldamento, compromettendo l’efficienza del sistema di raffreddamento e determinando una diminuzione della viscosità dell’olio lubrificante.

L’incremento dello stress termomeccanico può portare alla dilatazione dei componenti metallici, con conseguenti deformazioni e variazioni delle tolleranze di accoppiamento. Tali fenomeni accelerano l’usura degli organi meccanici e possono provocare il cedimento della guarnizione della testata, fino a innescare il grippaggio del motore.

Rifare un motore auto costa generalmente tra 2.500 e 8.000 euro, a seconda del tipo di intervento, del modello del mezzo e della scelta dei ricambi.

Le temperature torride esterne possono inoltre causare un importante incremento della temperatura interna dell’abitacolo, che può toccare valori prossimi ai 70 °C.

In queste condizioni c’è il rischio di degrado termo-ossidativo dei materiali polimerici, che può provocare fessurazioni e perdita delle proprietà meccaniche delle plastiche del cruscotto, lo scolorimento e l’invecchiamento precoce dei rivestimenti tessili e dei sedili, nonché il rilascio di composti organici volatili (VOC) dai materiali sintetici.

Le alte temperature possono inoltre portare a malfunzionamenti all’affidabilità dei sistemi elettronici di bordo, causando danni ai display digitali e ad altri componenti sensibili allo stress termico. A seconda del tipo di danno, si possono spendere tra i 200 e i 4 mila euro.

Per quanto riguarda la carrozzeria, l’esposizione prolungata a temperature elevate e ai raggi ultravioletti (UV) può compromettere le superfici esterne del veicolo.

La vernice dell’auto può perdere brillantezza e intensità del colore, diventando opaca e sviluppando microfessurazioni nello strato trasparente. Anche i fari in materiale plastico possono risentire delle alte temperature, andando incontro a ingiallimento e perdita di trasparenza. A peggiorare la situazione contribuiscono inoltre residui organici come resina ed escrementi di uccelli che, esposti al calore e ai raggi solari, aumentano la propria aggressività chimica, accelerando il deterioramento del rivestimento protettivo della carrozzeria.

Riverniciare la carrozzeria di un’auto può costare tra 150 e 600 euro per singolo elemento, come una portiera o un paraurti, mentre per una verniciatura completa la spesa varia da 1.300 a 4.000 euro, a seconda delle dimensioni del veicolo.

Il presidente di Federcarrozzieri: “Adottare precauzioni”

“Il caldo rappresenta un nemico per le nostre automobili e può provocare danni potenziali fino a 16.400 euro per vettura – spiega il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli –. Per questo è importante che gli automobilisti adottino alcune precauzioni per proteggere al meglio i propri veicoli”.

“Controllare regolarmente, a freddo, la pressione degli pneumatici, verificarne le condizioni e l’eventuale presenza di deterioramenti, controllare il livello dell’olio e del liquido refrigerante, utilizzare una copertura termica per la batteria così da proteggerla dal calore eccessivo e ricorrere a parasole e tendine per difendere gli interni dell’auto, evitando, quando possibile, di parcheggiare il veicolo sotto il sole”, conclude Galli.

Quando finisce il caldo estremo?

Lorenzo Giovannini, fisico dell’atmosfera dell’Università di Trento, come riporta l’ANSA, ha spiegato che c’è in corso “un cambiamento strutturale” a livello climatico, nel quale “l’anticiclone africano si è spostato più a Nord rispetto al passato”.

Secondo i modelli meteorologici, l’ondata di calore in corso è destinata a durare fino al 17 agosto, quando “si prevede una pausa dal gran caldo, ma è davvero presto per dire se sarà temporanea”, ha osservato Giovannini.

“Una volta le ondate di calore erano legate allo spostamento verso Nord dell’anticiclone africano e si tornava alla normalità quando entrava in azione l’anticiclone delle Azzorre. Ma ora – aggiunge l’esperto – vediamo che l’anticiclone africano è spostato più a Nord rispetto a una volta ed è quindi più facile che questa struttura che porta aria molto calda dal Nord Africa vada a inglobare l’Italia più a lungo”.

La dinamica di questo fenomeno “è ancora in fase di studio”, conclude Giovannini, ma è probabile che la nostra penisola si trovi stabilmente nella zona di influenza dell’anticiclone africano.