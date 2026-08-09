Caldo estremo in 19 città, bollino rosso e notti tropicali, quando finisce l'ondata di calore sull'Italia

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Continua l‘ondata di calore che ha investito l’Italia dai primi giorni di agosto, la quarta del 2026. Nei prossimo giorni saranno 19 le città da bollino rosso sulle 27 monitoriate. Le precipitazioni al Nord hanno fatto calare leggermente le temperature, mentre il resto del Paese dovrà fare attenzione anche ai temporali di calore.

Quando finisce l’ondata di calore in Italia

Situazione in leggero miglioramento per quanto riguarda l’emergenza caldo in Italia. Nelle regioni settentrionali si stanno verificando alcune precipitazioni che hanno fatto scendere le temperature.

Nei prossimi tre giorni, però, le città da bollino rosso nel resto del Paese saranno 19 sulle 27 monitorate. Eviteranno il massimo livello di allerta per il caldo soltanto Brescia, Bolzano, Cagliari, Milano, Torino, Trieste Venezia, e Verona.

ANSA

Secondo i servizi meteorologici però, il caldo e le notti tropicali continueranno almeno fino a dopo Ferragosto.

Il rischio temporali estivi

Non è soltanto il caldo a preoccupare le autorità. Nella prossima settimana potrebbero infatti verificarsi numerosi temporali estivi improvvisi che rischiano di causare danni nelle molte aree instabili a livello idrogeologico del nostro Paese.

La protezione civile ha emanato un’allerta gialla in quattro diverse regioni, Calabria, Abruzzo, Basilicata e Molise.

I temporali saranno improvvisi e molto violenti, come tipico del periodo estivo, a causa delle alte temperature superficiali. Il pericolo segnalato dalla protezione civile riguarda soprattutto le aree con rischio di frane e inondazioni.

Pregliasco: “Mortalità per il caldo in aumento”

Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, ha dichiarato che la mortalità per il caldo nel 2026 è in aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Il medico ha detto:

Questo potrebbe tradursi in 1.500-3.000 decessi aggiuntivi in Italia rispetto all’estate 2025, quando si registrarono 4.597 vittime secondo una fonte Ue. Il bilancio complessivo delle ondate di calore potrebbe così raggiungere 5.000-8.000 morti in eccesso. Forse ti può interessare Caldo estremo, chiude il rifugio Marco e Rosa per rischio frane: è il più alto della Lombardia "Mai successo dal 1913", queste le parole di Bianco Lenatti, alpinista, guida alpina e gerente da trent’anni del rifugio Marco e Rosa

La mortalità in eccesso è un metodo epidemiologico con cui si stimano i decessi dovuti al calore in estate.

Non si tratta di un’analisi “caso per caso”, in cui si verificano i singoli decessi e le loro cause, ma di un’analisi sui dati generali, che vengono elaborati per escludere ogni altra causa di morte e calcolare, con un margine di errore, le morti che sono attribuibili al caldo.