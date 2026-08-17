Caldo estremo, l'attività sciistica sullo Stelvio "sospesa fino a data da destinarsi": il video
Il caldo estremo ferma lo sci estivo anche allo Stelvio: chiusura delle piste fino a data da destinarsi
Chiuso per caldo: dopo il comprensorio del Cervino e quello di Ponte di Legno Tonale ora lo sci estivo si ferma anche sullo Stelvio a causa delle temperature elevate durante il giorno, che non si abbassano a sufficienza nemmeno la notte. Si tratta di condizioni che “non permettono di garantire i consueti standard di qualità e, soprattutto, di sicurezza necessari per la pratica dello sci estivo” ha spiegato la Sifas, Società Impianti Funiviari allo Stelvio, che ha chiuso dal giorno di Ferragosto le piste annunciando che “l’attività sciistica sul ghiacciaio dello Stelvio è sospesa fino a data da destinarsi. Rimane, invece, attivo il servizio delle funivie per salire al ghiacciaio”. La speranza è che la situazione termica possa migliorare. “Il nostro team – hanno aggiunto – continuerà a monitorare costantemente la situazione e le condizioni della montagna nella speranza di un ribasso delle temperature e di un miglioramento”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.