Caldo estremo nel primo weekend da bollino rosso, previsti fino a 48 gradi nei giorni dell’esodo estivo

Il terzo weekend di luglio è quello che segnerà l’inizio delle ferie estive per molti italiani. Le previsioni del traffico segnalano tre giorni da bollino rosso per l’esodo vacanziero e, nelle stesse ore, in Italia arriva la “fiammata africana” con caldo torrido e temperature che, nelle regioni del Sud, potrebbero sfiorare i 50 gradi.

Inizia l’esodo estivo

A luglio quasi al termine, entra nel vivo l’esodo estivo degli italiani, che lasciano le città per dirigersi nelle destinazioni di villeggiatura.

Il fine settimana del 19 e 20 luglio segna traffico da bollino rosso sulle autostrade dell’intero paese.

Le strade maggiormente interessate al traffico sono, in direzione Sud, quelle lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica.

Al Nord le file più intense riguardano quelle verso i confini nazionali, in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Per agevolare la circolazione, scatta il divieto di transito dei veicoli pesanti nelle giornate di sabato, dalle ore 8 alle 16, e di domenica dalle 7 alle 22.

In Italia arriva la “fiammata africana”

A rendere ancora più complessi i problemi di viabilità ci penseranno la “fiammata africana” e l’anticiclone in arrivo sul Paese.

Il caldo estremo in arrivo nel weekend proseguirà, su tutto il Sud e in parte del Centro, fino ad almeno giovedì 24 luglio.

Tra le giornate di sabato e domenica bollino giallo di allerta meteo per 10 capoluoghi italiani, arancione per Perugia e Palermo.

Le temperature nel Settentrione saranno più miti, ma si prevedono bruschi e improvvisi temporali e afa.

Caldo record in Sicilia

I viaggiatori con maggiori difficoltà saranno quelli che si dirigeranno in macchina verso e attraverso la Sicilia.

Da lunedì 21 luglio, nelle zone interne tra Siracusa e Catania, il termostato salirà fino ai 45 gradi.

E i meteorologi prevedono che, se si aggiungesse del vento secco, si potrebbe superare il record di caldo europeo di 48.8 gradi, registrato nell’estate del 2021.

Il record si registrò sempre in Sicilia quando, l’11 agosto di 14 anni fa, superò i 48 gradi la località di Floridia, in provincia di Siracusa.

Il record mondiale, di 56 gradi, risale invece al 10 luglio 1913, registrato nella Valle della Morte degli Usa.