Caldo in casa ed effetto baking domestico, errori da evitare per non trasformare l'appartamento in un forno

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Le temperature particolarmente elevate stanno portando le persone a rimanere in casa, soprattutto nelle ore più roventi della giornata. Alcuni edifici presentano però un problema che dà origine all’effetto baking. In pratica, con il caldo eccessivo, la casa non riesce a disperdere il calore accumulato durante il giorno.

Cos’è l’effetto baking

L’effetto “baking domestico” fa riferimento al surriscaldamento degli ambienti interni durante le ondate di calore estive.

In pratica l’abitazione può trasformarsi in una specie di forno sigillato, soprattutto per chi non si è dotato di condizionatori o dispositivi simili.

ANSA

La causa del “baking domestico” è legata ad alcuni materiali edili ad alta densità, tra cui il cemento armato e i mattoni pieni, che possono assorbire la radiazione solare e, di fatto, trattenerla, in base a quello che viene definito in gergo “sfasamento termico”.

Tutto ciò si traduce in pareti che rilasciano il calore verso l’interno di alcune abitazioni con un ritardo di alcune ore. A quel punto i muri iniziano quasi ad assomigliare alla pietra refrattaria di un forno.

Gli errori da evitare

Per evitare di peggiorare la situazione, ci sono alcuni errori da evitare, per esempio, spalancare le finestre di casa nelle ore centrali della giornata per far circolare l’aria fa sì che dentro casa entri aria calda e umida che può saturare l’ambiente domestico.

È bene anche non lasciare le finestre senza una schermatura esterna rappresentata da tapparelle o persiane che può permettere di creare una sorta di effetto serra.

È inoltre sconsigliato l’uso di grandi elettrodomestici o la produzione di vapore, perché può favorire l’aumento della temperatura percepita.

Meglio evitare di lasciare il ventilatore acceso in stanze vuote perché può alzare le temperature a causa del calore generato dal motore elettrico.

Come rinfrescare casa

Alcuni rimedi per rendere più fresca la propria abitazione sono sbarrare gli infissi durante i picchi di calore e aprirli esclusivamente all’alba o nella tarda serata, sfruttando la ventilazione incrociata tra finestre opposte.

Da segnalare che le barriere solari devono essere tassativamente esterne per bloccare la radiazione prima che tocchi il vetro.

Gli elettrodomestici è meglio accenderli nelle ore più fresche o notturne, preferendo pasti freddi a pranzo ed eliminando i consumi in standby. Anche il bucato è preferibile stenderlo di sera o all’esterno.

Il ventilatore va utilizzato solo in presenza di persone oppure posizionato la sera vicino a una finestra aperta e rivolto verso l’esterno, così da agire come un estrattore che accelera l’uscita dell’aria calda.