Caldo in Italia, Oms segnala 5 morti in 24 ore ma dall'1 luglio arriva il calo termico per qualche giorno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore in Italia si sono verificati cinque decessi causati dal caldo. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, con una riduzione delle temperature di circa otto gradi. Il Governo si sta preparando nel frattempo a misurare con maggiore precisione gli eccessi di mortalità nei periodi più caldi.

L’Oms avvisa l’Italia sugli effetti delle ondate di calore

Il direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Henri P. Kluge ha diffuso una nota sull’ondata di calore che sta colpendo varie parti d’Europa:

Le attuali ondate di calore in Europa sono una “prova generale”: in tutta Europa, in questo momento, i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L’Italia ha registrato cinque decessi in 24 ore.

ANSA

Due dei decessi sono avvenuti a Genova, una delle città più calde del Paese, un anziano di 83 anni e un’anziana di 79, causati entrambi da colpi di calore.

Italia verso il calo termico nei prossimi giorni

Martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio saranno gli ultimi giorni da “bollino rosso” in 27 città italiane. Dal 2 luglio, infatti, si verificherà un calo delle temperature di circa 8 gradi.

Al Nord le massime si riporteranno attorno ai 30 gradi, mentre al Sud difficilmente scenderanno sotto i 33. Nel fine settimana dovrebbe verificarsi un lieve rialzo, ma non si dovrebbe tornare alle temperature degli ultimi giorni nemmeno nelle aree dove farà più caldo.

“Lunedì 6 luglio convocherò i responsabili nazionali per le emergenze, l’ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell’OMS nella Regione europea per una riunione di verifica d’emergenza” ha concluso Kluge.

Il Governo vuole misurare la mortalità estiva con più precisione

Il ministero della Salute ha convocato il Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (Sismg) per misurare con precisione l’eccesso di mortalità causato dal caldo degli ultimi giorni.

Per fare questa misura si utilizzano modelli epidemiologici, gli stessi che si usano per le malattie, per stimare quante morti in più ci sono state in un determinato periodo di tempo.

Gli ultimi dati di questo tipo mostrano una riduzione della mortalità estiva rispetto al decennio scorso, indice che le misure preventive stanno funzionando e che gli italiani stanno imparando a comportarsi in maniera diversa di fronte al caldo.