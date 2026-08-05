Caldo intenso fino a Ferragosto, temperature in calo dal 7 agosto e temporali nel weekend: le previsioni meteo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Difficile dire quando la nuova ondata di calore terminerà, ma secondo gli esperti proseguirà almeno fino a Ferragosto. Un breve momento di tregua è previsto nel weekend, con un lieve calo delle temperature soprattutto al Nord a causa di temporali intensi. Attese anche grandinate e forti raffiche di vento. Al Centro e al Sud le temperature resteranno alte, con punte di 37-38 gradi. Previste anche notti difficili, con temperature che non scenderanno sotto i 28-29 gradi.

Caldo intenso fino a Ferragosto

La nuova ondata di calore, che appare come una lunga estate bollente senza pause, proseguirà ancora a lungo. Secondo gli esperti il caldo resterà sull’Italia almeno fino a Ferragosto. Si tratta di previsioni sul lungo periodo, difficili da stabilire con certezza, ma secondo gli scenari peggiori il caldo al di sopra della media stagionale potrebbe proseguire fino al 20 agosto e oltre.

Intanto, per il primo weekend di agosto, è prevista una breve tregua. Il meteorologo Simone Abelli a Fanpage ha spiegato che l’ondata di calore porta con sé anche il rischio di temporali intensi, con grandine e raffiche di vento in particolare nelle regioni settentrionali.

ANSA

Si scrive “tregua” il temporaneo abbassamento delle temperature nelle regioni del Nord (che resteranno comunque sopra la media), ma si legge “rischio”. Le forti perturbazioni infatti possono portare allagamenti e frane.

Meteo weekend: temperature in calo dal 7 agosto

Su tutta l’Italia restano alte le temperature, almeno fino al weekend. Dal 7 agosto all’inizio della prossima settimana ci sarà un’inversione del trend, con temperature più basse soprattutto al Nord. Gli attuali valori, che al momento oscillano tra i 37 e i 38°C, scenderanno sotto i 35°C.

Si tratta comunque di una temperatura sopra la media stagionale, soprattutto per le regioni settentrionali. Il calo delle temperature sarà dovuto a una serie di temporali che interesseranno le zone montuose e le aree di pianura al Nord.

Secondo l’esperto, si attendono temporali non solo sui rilievi, come sulle Alpi e sull’Appennino, ma anche nella Pianura Padana. Saranno localmente intensi, con grandine e forti raffiche di vento. Invece al Centro e al Sud, tra la fine della settimana e l’inizio della prossima, il calo delle temperature resterà limitato e, secondo i dati attuali, queste torneranno a risalire in breve tempo.

Le notti tropicali: punte di 28-29°

L’Italia è al terzo posto della classifica dei Paesi europei con più notti tropicali nel corso di un anno e nei prossimi giorni sarà evidente il motivo di questa posizione in classifica. Infatti le temperature resteranno molto sopra la media, con punte di 28-29°C.

Secondo l’esperto, le temperature non riusciranno a scendere, soprattutto vicino al mare e nell’entroterra, causando le cosiddette notti tropicali, ovvero le notti con temperature superiori ai 20 °C.

Al momento l’estate 2026 viene percepita come una delle più calde mai registrate, ma solo alla fine dei mesi estivi sarà possibile confermare con certezza questa sensazione. Una cosa è certa, spiega l’esperto, “questa situazione è una conseguenza del cambiamento climatico che vede l’allungamento delle ondate di caldo in tante zone del mondo e l’aumento della loro frequenza”.