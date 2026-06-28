Caldo record con temperature da bollino rosso in 18 città, dove colpisce l'ondata di calore in Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono 18 le città italiane cadute da Nord a Sud sotto la cappa del caldo record: in questi Comuni la Protezione civile ha stabilito l’allerta rossa per caldo nella giornata di domenica 28 giugno. E in altre 6 città è bollino arancione. Le temperature potrebbero raggiungere picchi di 40 gradi, ma l’asfalto arroventato può far aumentare ancora di più la temperatura percepita.

Caldo record in 18 città

È il fine settimana più caldo dell’anno quello che gli italiani si trovano ad affrontare, con 18 città da bollino rosso. E il caldo record potrebbe durare fino a martedì 30 giugno, con varie rimodulazioni a seconda della città considerata.

Il caldo da bollino rosso ha investito Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Città Colore Ancona Rosso Bari Rosso Bologna Rosso Bolzano Rosso Brescia Rosso Cagliari Arancione Campobasso Arancione Catania Giallo Civitavecchia Arancione Firenze Rosso Frosinone Rosso Genova Rosso Latina Rosso Messina Giallo Milano Rosso Napoli Arancione Palermo Arancione Perugia Rosso Pescara Rosso Reggio Calabria Giallo Rieti Rosso Roma Rosso Torino Rosso Trieste Arancione Venezia Rosso Verona Rosso Viterbo Rosso

Sono invece 6, come detto, le città da bollino arancione: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Trieste.

La notte più calda in Alto Adige

In Alto Adige si è registrata la notte più calda da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche nel 1956: a Bolzano nella notte fra il 27 e il 28 giugno la temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi. Il precedente record era stato registrato il 29 giugno 2005 e si era assestato a quota 24,2 gradi.

Caldo anche in alta montagna

C’è caldo anche in Valle d’Aosta, in particolare nei comuni situati al di sotto degli 800 metri di altitudine. Ad Aosta la temperatura ha raggiunto i 37 gradi.

Ma anche in quota si boccheggia: a Courmayeur-Dolonne (1.200 metri) il termometro ha toccato i 32 gradi; a Cogne-Lillaz (1.600 metri) si sono registrati 28 gradi, a Breuil-Cervinia (1.900 metri) si sono toccati i 25 gradi.

Rischio incendi

A causa delle alte temperature e della prolungata siccità che ha colpito gran parte del territorio nazionale, il rischio di incendi boschivi è elevato.

Le autorità invitano alla massima prudenza, al rispetto delle regole e al senso di responsabilità al fine di evitare comportamenti che potrebbero innescare incendi.

Si teme un’ondata di morti per caldo

L’Economist stimato che l’ondata di calore di fine giugno potrebbe provocare in Europa 12 mila morti in pochi giorni.

Il calcolo è stato fatto applicando il cosiddetto “modello Masselot“, dal nome dallo statistico ed epidemiologo ambientale che ha preso in considerazione le conseguenze del caldo sulla popolazione.