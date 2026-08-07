Caldo record e bollini rossi, sono 26 le città nella morsa dell'ondata di calore da Nord a Sud
L'ondata di caldo record di questi giorni volge verso un alleggerimento, ma non ovunque: l'elenco delle città che restano bollino rosso
L’Italia si trova ad affrontare una delle settimane più calde dell’estate. L’ondata di calore che sta interessando la penisola ha fatto scattare l’allerta massima, con tanto di bollino rosso, in quasi tutti i capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute: sono ben 26 le città contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. Sale così il rischio soprattutto per i soggetti fragili.
- Caldo record, le città bollino rosso
- Quanto dura il caldo record
- Chi rischia di più con il caldo record
Caldo record, le città bollino rosso
Data la situazione, è più facile raccontare quali non sono le città bollino rosso per il caldo.
Nella giornata di venerdì 7 agosto l’unica città “non bollino rosso” è Bolzano: il capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige viene infatti contrassegnata con bollino giallo. Per il resto, il bollettino ministeriale segna rosso ovunque, da Nord a Sud.
|Città
|07-08-2026
|08-08-2026
|09-08-2026
|ANCONA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|BARI
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|BOLOGNA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|BOLZANO
|Giallo
|Giallo
|Arancione
|BRESCIA
|Rosso
|Giallo
|Giallo
|CAGLIARI
|Rosso
|Giallo
|Giallo
|CAMPOBASSO
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|CATANIA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|CIVITAVECCHIA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|FIRENZE
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|FROSINONE
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|GENOVA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|LATINA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|MESSINA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|MILANO
|Rosso
|Giallo
|Giallo
|NAPOLI
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|PALERMO
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|PERUGIA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|PESCARA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|REGGIO CALABRIA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|RIETI
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|ROMA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|TORINO
|Rosso
|Giallo
|Giallo
|TRIESTE
|Rosso
|Giallo
|Giallo
|VENEZIA
|Rosso
|Giallo
|Giallo
|VERONA
|Rosso
|Giallo
|Giallo
|VITERBO
|Rosso
|Rosso
|Rosso
La situazione va alleggerendosi sabato 8 agosto: a Bolzano si aggiungono altre città bollino giallo, ovvero: Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Per il resto è tutto rosso.
Questa la situazione per domenica 10 agosto: Bolzano diventa bollino arancione, mentre vengono confermati tutti gli altri bollini gialli della giornata precedente (Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona). Per il resto, tutto rosso.
Quanto dura il caldo record
Tirando le somme, questa nuova ondata di calore durerà ancora quasi 10 giorni. Ma come viene evidenziato sopra, già dalla mattina di sabato 8 alcune città torneranno a respirare.
Per il caldo estremo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa per rischio frane. Si tratta del rifugio più alto della Lombardia.
Chi rischia di più con il caldo record
Il Ministero della Salute ricorda quali sono le categorie particolarmente a rischio quando il caldo colpisce con violenza:
- senzatetto;
- anziani;
- neonati e bambini;
- donne in gravidanza
- malati cronici (malattie respiratorie, cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, eccetera);
- persone con disturbi psichici o neurologici;
- persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti;
- ospiti in residenze sanitarie assistenziali;
- persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci;
- persone che fanno uso di alcol e droghe;
- persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico intenso;
- persone che svolgono un lavoro intenso all’aria aperta;
- persone con condizioni socio-economiche disagiate.