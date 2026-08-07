Caldo record e bollini rossi, sono 26 le città nella morsa dell'ondata di calore da Nord a Sud

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Italia si trova ad affrontare una delle settimane più calde dell’estate. L’ondata di calore che sta interessando la penisola ha fatto scattare l’allerta massima, con tanto di bollino rosso, in quasi tutti i capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute: sono ben 26 le città contrassegnate dal bollino rosso per il caldo. Sale così il rischio soprattutto per i soggetti fragili.

Caldo record, le città bollino rosso

Data la situazione, è più facile raccontare quali non sono le città bollino rosso per il caldo.

Nella giornata di venerdì 7 agosto l’unica città “non bollino rosso” è Bolzano: il capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige viene infatti contrassegnata con bollino giallo. Per il resto, il bollettino ministeriale segna rosso ovunque, da Nord a Sud.

Città 07-08-2026 08-08-2026 09-08-2026 ANCONA Rosso Rosso Rosso BARI Rosso Rosso Rosso BOLOGNA Rosso Rosso Rosso BOLZANO Giallo Giallo Arancione BRESCIA Rosso Giallo Giallo CAGLIARI Rosso Giallo Giallo CAMPOBASSO Rosso Rosso Rosso CATANIA Rosso Rosso Rosso CIVITAVECCHIA Rosso Rosso Rosso FIRENZE Rosso Rosso Rosso FROSINONE Rosso Rosso Rosso GENOVA Rosso Rosso Rosso LATINA Rosso Rosso Rosso MESSINA Rosso Rosso Rosso MILANO Rosso Giallo Giallo NAPOLI Rosso Rosso Rosso PALERMO Rosso Rosso Rosso PERUGIA Rosso Rosso Rosso PESCARA Rosso Rosso Rosso REGGIO CALABRIA Rosso Rosso Rosso RIETI Rosso Rosso Rosso ROMA Rosso Rosso Rosso TORINO Rosso Giallo Giallo TRIESTE Rosso Giallo Giallo VENEZIA Rosso Giallo Giallo VERONA Rosso Giallo Giallo VITERBO Rosso Rosso Rosso

La situazione va alleggerendosi sabato 8 agosto: a Bolzano si aggiungono altre città bollino giallo, ovvero: Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Per il resto è tutto rosso.

Questa la situazione per domenica 10 agosto: Bolzano diventa bollino arancione, mentre vengono confermati tutti gli altri bollini gialli della giornata precedente (Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona). Per il resto, tutto rosso.

Quanto dura il caldo record

Tirando le somme, questa nuova ondata di calore durerà ancora quasi 10 giorni. Ma come viene evidenziato sopra, già dalla mattina di sabato 8 alcune città torneranno a respirare.

Per il caldo estremo ha chiuso il rifugio Marco e Rosa per rischio frane. Si tratta del rifugio più alto della Lombardia.

Chi rischia di più con il caldo record

Il Ministero della Salute ricorda quali sono le categorie particolarmente a rischio quando il caldo colpisce con violenza:

senzatetto;

anziani;

neonati e bambini;

donne in gravidanza

malati cronici (malattie respiratorie, cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, eccetera);

persone con disturbi psichici o neurologici;

persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti;

ospiti in residenze sanitarie assistenziali;

persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci;

persone che fanno uso di alcol e droghe;

persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico intenso;

persone che svolgono un lavoro intenso all’aria aperta;

persone con condizioni socio-economiche disagiate.