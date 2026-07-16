Caldo record e città da bollino rosso nel weekend, allerta massima per giovani e fragili: la situazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Niente da fare: la morsa del caldo a metà luglio 2026 non accenna a diminuire. Anzi, il numero delle città bollino rosso è destinato ad aumentare ancora nei prossimi giorni. È quanto emerge dalle previsioni del tempo e dalla Cabina di regia sul caldo tenutasi al ministero della Salute che, fra l’altro, ha fatto il punto sulla mortalità relativa all’ondata di calore.

Caldo, bollino rosso da Nord a Sud

Sono 15 le città bollino rosso nella giornata di giovedì 16 luglio: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Venerdì 17 luglio le città citate restano con temperature da bollino rosso, e si aggiunge alla lista anche Milano, per un totale di 16 città.

Città 16-07-2026 17-07-2026 18-07-2026 ANCONA Arancione Arancione Rosso BARI Giallo Arancione Arancione BOLOGNA Rosso Rosso Rosso BOLZANO Arancione Giallo Giallo BRESCIA Rosso Rosso Rosso CAGLIARI Rosso Rosso Rosso CAMPOBASSO Rosso Rosso Rosso CATANIA Arancione Arancione Rosso CIVITAVECCHIA Arancione Arancione Rosso FIRENZE Rosso Rosso Rosso FROSINONE Rosso Rosso Rosso GENOVA Rosso Rosso Rosso LATINA Rosso Rosso Rosso MESSINA Giallo Arancione Arancione MILANO Arancione Rosso Rosso NAPOLI Giallo Arancione Arancione PALERMO Rosso Rosso Rosso PERUGIA Rosso Rosso Rosso PESCARA Rosso Rosso Rosso REGGIO CALABRIA Giallo Arancione Arancione RIETI Rosso Rosso Rosso ROMA Rosso Rosso Rosso TORINO Rosso Rosso Rosso TRIESTE Giallo Giallo Giallo VENEZIA Arancione Giallo Giallo VERONA Giallo Arancione Arancione

Sabato 18 luglio la situazione peggiora ulteriormente: alla lista delle città bollino rosso per il caldo si aggiungono pure Ancona, Catania e Civitavecchia, per un totale di 19 città incandescenti da Nord a Sud.

Caldo e mortalità, i dati del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha diffuso i dati relativi alla mortalità per caldo a giugno 2026, il secondo giugno più caldo di sempre.

I decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, cioè dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1.000. Per il gran caldo rischiano anche i giovani, ma soprattutto gli anziani e i fragili.

Allerta incendi

Come ogni estate, il caldo porta con sé anche il rischio di incendi. Roghi sono divampati da Nord a Sud. Le fiamme hanno colpito varie località dell’Umbria come Nocera Umbra, Baiano di Spoleto, Costacciaro, Scheggia.

Fiamme anche in Sicilia: Mascalucia, Ragalna, Oasi del Simeto, Palagonia, Caltagirone, Mineo, Paternò, Militello in Val di Catania, Modica, Acate, Comiso, Vittoria, Bolognetta, Valledolmo, Raffadali, Partanna e vari roghi sono stati segnalati lungo la Palermo-Sciacca.

Fuoco anche in Basilicata, con Maratea vittima di un devastante incendio.

A fuoco anche diverse località della Calabria (Marinella), della Sardegna e della Puglia, fra le altre regioni.