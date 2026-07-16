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Caldo record e città da bollino rosso nel weekend, allerta massima per giovani e fragili: la situazione

Caldo da bollino rosso in 18 città da Nord a Sud nei prossimi giorni. In tutta Italia si boccheggia e aumentano rischi per la salute ed emergenza roghi

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Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Niente da fare: la morsa del caldo a metà luglio 2026 non accenna a diminuire. Anzi, il numero delle città bollino rosso è destinato ad aumentare ancora nei prossimi giorni. È quanto emerge dalle previsioni del tempo e dalla Cabina di regia sul caldo tenutasi al ministero della Salute che, fra l’altro, ha fatto il punto sulla mortalità relativa all’ondata di calore.

Caldo, bollino rosso da Nord a Sud

Sono 15 le città bollino rosso nella giornata di giovedì 16 luglio: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Venerdì 17 luglio le città citate restano con temperature da bollino rosso, e si aggiunge alla lista anche Milano, per un totale di 16 città.

Città 16-07-2026 17-07-2026 18-07-2026
ANCONA Arancione Arancione Rosso
BARI Giallo Arancione Arancione
BOLOGNA Rosso Rosso Rosso
BOLZANO Arancione Giallo Giallo
BRESCIA Rosso Rosso Rosso
CAGLIARI Rosso Rosso Rosso
CAMPOBASSO Rosso Rosso Rosso
CATANIA Arancione Arancione Rosso
CIVITAVECCHIA Arancione Arancione Rosso
FIRENZE Rosso Rosso Rosso
FROSINONE Rosso Rosso Rosso
GENOVA Rosso Rosso Rosso
LATINA Rosso Rosso Rosso
MESSINA Giallo Arancione Arancione
MILANO Arancione Rosso Rosso
NAPOLI Giallo Arancione Arancione
PALERMO Rosso Rosso Rosso
PERUGIA Rosso Rosso Rosso
PESCARA Rosso Rosso Rosso
REGGIO CALABRIA Giallo Arancione Arancione
RIETI Rosso Rosso Rosso
ROMA Rosso Rosso Rosso
TORINO Rosso Rosso Rosso
TRIESTE Giallo Giallo Giallo
VENEZIA Arancione Giallo Giallo
VERONA Giallo Arancione Arancione

Sabato 18 luglio la situazione peggiora ulteriormente: alla lista delle città bollino rosso per il caldo si aggiungono pure Ancona, Catania e Civitavecchia, per un totale di 19 città incandescenti da Nord a Sud.

Caldo e mortalità, i dati del ministero della Salute

Il ministero della Salute ha diffuso i dati relativi alla mortalità per caldo a giugno 2026, il secondo giugno più caldo di sempre.

I decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, cioè dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1.000. Per il gran caldo rischiano anche i giovani, ma soprattutto gli anziani e i fragili.

Allerta incendi

Come ogni estate, il caldo porta con sé anche il rischio di incendi. Roghi sono divampati da Nord a Sud. Le fiamme hanno colpito varie località dell’Umbria come Nocera Umbra, Baiano di Spoleto, Costacciaro, Scheggia.

Fiamme anche in Sicilia: Mascalucia, Ragalna, Oasi del Simeto, Palagonia, Caltagirone, Mineo, Paternò, Militello in Val di Catania, Modica, Acate, Comiso, Vittoria, Bolognetta, Valledolmo, Raffadali, Partanna e vari roghi sono stati segnalati lungo la Palermo-Sciacca.

Fuoco anche in Basilicata, con Maratea vittima di un devastante incendio.

A fuoco anche diverse località della Calabria (Marinella), della Sardegna e della Puglia, fra le altre regioni.

caldo bollino rosso ANSA

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