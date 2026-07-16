Caldo record e città da bollino rosso nel weekend, allerta massima per giovani e fragili: la situazione
Caldo da bollino rosso in 18 città da Nord a Sud nei prossimi giorni. In tutta Italia si boccheggia e aumentano rischi per la salute ed emergenza roghi
Niente da fare: la morsa del caldo a metà luglio 2026 non accenna a diminuire. Anzi, il numero delle città bollino rosso è destinato ad aumentare ancora nei prossimi giorni. È quanto emerge dalle previsioni del tempo e dalla Cabina di regia sul caldo tenutasi al ministero della Salute che, fra l’altro, ha fatto il punto sulla mortalità relativa all’ondata di calore.
- Caldo, bollino rosso da Nord a Sud
- Caldo e mortalità, i dati del ministero della Salute
- Allerta incendi
Caldo, bollino rosso da Nord a Sud
Sono 15 le città bollino rosso nella giornata di giovedì 16 luglio: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
Venerdì 17 luglio le città citate restano con temperature da bollino rosso, e si aggiunge alla lista anche Milano, per un totale di 16 città.
|Città
|16-07-2026
|17-07-2026
|18-07-2026
|ANCONA
|Arancione
|Arancione
|Rosso
|BARI
|Giallo
|Arancione
|Arancione
|BOLOGNA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|BOLZANO
|Arancione
|Giallo
|Giallo
|BRESCIA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|CAGLIARI
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|CAMPOBASSO
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|CATANIA
|Arancione
|Arancione
|Rosso
|CIVITAVECCHIA
|Arancione
|Arancione
|Rosso
|FIRENZE
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|FROSINONE
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|GENOVA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|LATINA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|MESSINA
|Giallo
|Arancione
|Arancione
|MILANO
|Arancione
|Rosso
|Rosso
|NAPOLI
|Giallo
|Arancione
|Arancione
|PALERMO
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|PERUGIA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|PESCARA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|REGGIO CALABRIA
|Giallo
|Arancione
|Arancione
|RIETI
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|ROMA
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|TORINO
|Rosso
|Rosso
|Rosso
|TRIESTE
|Giallo
|Giallo
|Giallo
|VENEZIA
|Arancione
|Giallo
|Giallo
|VERONA
|Giallo
|Arancione
|Arancione
Sabato 18 luglio la situazione peggiora ulteriormente: alla lista delle città bollino rosso per il caldo si aggiungono pure Ancona, Catania e Civitavecchia, per un totale di 19 città incandescenti da Nord a Sud.
Caldo e mortalità, i dati del ministero della Salute
Il ministero della Salute ha diffuso i dati relativi alla mortalità per caldo a giugno 2026, il secondo giugno più caldo di sempre.
I decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, cioè dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1.000. Per il gran caldo rischiano anche i giovani, ma soprattutto gli anziani e i fragili.
Allerta incendi
Come ogni estate, il caldo porta con sé anche il rischio di incendi. Roghi sono divampati da Nord a Sud. Le fiamme hanno colpito varie località dell’Umbria come Nocera Umbra, Baiano di Spoleto, Costacciaro, Scheggia.
Fiamme anche in Sicilia: Mascalucia, Ragalna, Oasi del Simeto, Palagonia, Caltagirone, Mineo, Paternò, Militello in Val di Catania, Modica, Acate, Comiso, Vittoria, Bolognetta, Valledolmo, Raffadali, Partanna e vari roghi sono stati segnalati lungo la Palermo-Sciacca.
Fuoco anche in Basilicata, con Maratea vittima di un devastante incendio.
A fuoco anche diverse località della Calabria (Marinella), della Sardegna e della Puglia, fra le altre regioni.