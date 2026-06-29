Caldo record fino a mercoledì poi è prevista una tregua, temperature in calo ma nuove ondate a luglio e agosto

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’ondata di caldo che sta mettendo a dura prova l’Italia e l’Europa dovrebbe durare fino a mercoledì, giorno a partire dal quale l’anticiclone africano inizierà a cedere. Si passerà da temperature medie di 36-38 gradi a 30-32. Ma intanto “dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa”: lo ha detto il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Meteo, cosa succede nei prossimi giorni

L’anticiclone africano, dunque, ha le ore contate, a partire da mercoledì, secondo gli esperti.

Durante la settimana si indebolirà progressivamente lasciando spazio a correnti più fresche dal Nord Atlantico: queste correnti poi dalle Alpi si spingeranno verso le nostre regioni meridionali.

L’arrivo di aria più fresca, che da nord arriverà poi anche al sud, può portare contrasti termici, con il pericolo della formazione di rovesci e temporali anche di forte intensità con grandinate e forte vento.

Caldo record, quando calano le temperature

A confermare la tregua dall’ondata di caldo che ha colpito l’Italia e l’Europa è stato anche Dino Zardi, docente di Fisica dell’atmosfera e del clima all’Università di Trento.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’esperto ha confermato il calo delle temperature a partire da mercoledì, portando un sollievo che durerà fino a mercoledì.

“Anziché avere delle medie attorno a 36-38 gradi centigradi scenderemo a 30-32. Una diminuzione significativa”, ha detto Zardi.

Caldo anche di notte, ecco perché

L’afa di questi giorni ha concesso poca tregua persino nelle ore notturne, specialmente in città.

Come ha scritto l’Ansa, infatti, le temperature sono rimaste alte anche la notte: a Torino è stato segnato un record di minima a 27,3 gradi, il valore più elevato mai registrato dal 1753, anno di inizio delle misurazioni.

Proprio su questo tema ha fornito una spiegazione Dino Zardi al Corriere della Sera: “Le aree urbane sono diventate degli accumulatori di caldo“. In pratica, ha detto, “le città sono fatte di materiali che durante il giorno assorbono calore e poi lo restituiscono con calma di notte”.

Ondate di calore a luglio, agosto e settembre

Se nei prossimi giorni la tregua dall’afa porterà sollievo, non bisogna comunque dimenticare che l’estate è appena iniziata. Dunque le temperature elevate sono destinate a tornare.

Come ricorda ancora l’esperto Din Zardi a causa “dell’effetto accumulo nell’atmosfera” l’aria “ci mette un po’ a raffreddarsi“.

Tradotto: “Situazioni come quelle che abbiamo appena sperimentato potrebbero verificarsi ancora, sia nel mese di luglio che ad agosto“.

Zardi ha poi ricordato che “negli ultimi anni abbiamo assistito a temperature elevate anche a metà settembre. Se prima il caldo durava da giugno ad agosto, adesso si inizia a maggio e si finisce a ottobre”.

Oms: “1.300 morti in una settimana”

Intanto l’Oms ha fotografato la gravità delle temperature registrate in questi giorni.

“Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa”, ha detto il capo dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’Europa, ha aggiunto, “è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale”.

In questo momento, ha proseguito Ghebreyesus, “150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo: le case, i luoghi di lavoro e le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature”.