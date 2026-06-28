Caldo record, in una settimana in Europa morte 1.300 persone in più del normale: l'allarme dell'Oms

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Le alte temperature che stanno attanagliando in questi giorni l’Europa intera hanno gravi effetti sulla salute delle persone. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nell’ultima settimana sono stati registrati nel continente oltre 1.300 morti in eccesso collegati al caldo. L’ondata di calore che sta colpendo molti Paesi europei sta assumendo sempre più i tratti di un’emergenza sanitaria. Una situazione che si ripeterà anche in futuro, perché, come spiega il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “l’Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente”, il doppio della media globale.

Caldo record in Europa

Molti Paesi europei, tra cui l’Italia, sono alle prese da giorni con una intensa ondata di calore.

Secondo i calcoli dell’Afp, basati sulle previsioni del Servizio meterologico tedesco, l’emergenza caldo con temperature oltre i 35° C riguarda circa 193 milioni di europei.

ANSA

Dopo aver colpito soprattutto la parte occidentale del continente, l’ondata di caldo si sta spostando verso est, con temperature record in Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria.

Temperature record in Germania, Polonia e Repubblica Ceca

In Germania la notte tra il 27 e il 28 giugno è stata la più calda di sempre, con una media di 29,4 °C nelle ore notturne.

Secondo i dati provvisori del servizio meteorologico tedesco, nella giornata di oggi è stato raggiunto un nuovo record assoluto di temperatura con 41,7 gradi registrati nel Brandeburgo, al confine con la Polonia.

Caldo torrido anche in Polonia, con un picco record di 40,5 °C registrato nella città di Słubice.

Situazione analoga in Repubblica Ceca: a Doksany, a nord di Praga, sono stati registrati 41,1 gradi, valori mai visti prima secondo quanto riferisce l’Istituto meteorologico ceco.

Emergenza finita invece in Francia: ieri nell’area di Parigi violenti temporali hanno fatto bruscamente scendere la temperatura.

In una settimana morte 1.300 persone

L’emergenza caldo sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza sanitaria.

A lanciare l’allarme è l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che mette in guardia sui rischi di un aumento dei decessi e di una maggiore pressione sugli ospedali.

Le ondate di calore possono aggravare una serie di patologie, a partire da quelle cardiovascolari e respiratorie, in particolare nei soggetti fragili, negli anziani e nei malati cronici.

Questa sta avendo effetti drammatici: “Dal 21 giugno sono stati registrati oltre 1300 decessi in eccesso legati alle alte temperature in Europa”, scrive su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

Ogni anno un certo numero di decessi è attribuito al caldo: il dato citato fa riferimento alla mortalità in eccesso rispetto a una media ritenuta “normale” in un determinato periodo.

“Case, luoghi di lavoro e scuole” non sono stati costruiti in Europa per affrontare queste temperature, sottolinea Ghebreyesus.

La situazione più grave finora da questo punto di vista è in Francia: l’istituto sanitario francese ha stimato finora circa mille morti in più dal 24 giugno.

L’Europa si sta riscaldando

Secondo il servizio satellitare meteo europeo, Copernicus, l’Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente. Negli ultimi trent’anni la temperatura del continente è aumentata a un ritmo più che doppio rispetto alla media globale.

Il “colpevole” di questa ondata di calore è l’anticiclone subtropicale africano, che dal Nord Africa si è spinto più a nord verso il bacino del Mediterraneo e il cuore dell’Europa.

Come era già successo nell’estate del 2023, la più calda registrata finora in Europa.

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, a causa del riscaldamento globale le ondate di calore estreme stanno diventando sempre più frequenti, intense e durature.