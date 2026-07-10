Caldo sull'Italia almeno fino al 20 luglio, cos'è il blocco Omega che porterà le temperature fino a 43 gradi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Torna il caldo estremo in Italia. Una nuova “bolla di calore” sta interessando l’Europa occidentale, in particolare e ancora una volta Francia, Spagna e Italia. A metà settimana sono previsti due picchi: temperature fino a 41 °C al sud e fino a 43 °C su Sardegna e Sicilia; mentre al centro le temperature raggiungeranno i 37-40 °C. Al nord invece, piogge intense con possibili danni a cose e persone. Gli esperti parlano di Omega blocking.

Caldo fino al 20 luglio

La prossima sarà una settimana molto calda con nuovi picchi termici ben superiori alla media stagionale. L’Italia, come la Francia e la Spagna, rischia picchi fino a 43 °C.

In particolare, da mercoledì 15 luglio e fino al 20 luglio si prevedono picchi di:

38-41 °C al sud;

42-43 °C su Sardegna e Sicilia;

37-40 °C nelle zone interne del centro.

Tempo differente al nord, dove invece ci saranno temperature leggermente più basse e l’allerta meteo per piogge intense. Inevitabili invece le notti tropicali, con temperature che non scenderanno sotto i 24-25 °C sulle zone costiere, mentre nelle aree urbane i valori potrebbero avvicinarsi ai 30 °C.

Le città da bollino rosso

Il weekend prima della nuova “ondata di calore” resta comunque molto caldo, tanto da far segnare per alcune città il codice rosso. Tra queste Firenze, che vivrà un sabato e una domenica molto caldi. Previsti 35 °C, ma con una temperatura percepita di 36-37 °C.

Bollino rosso anche per Perugia, mentre altre sette città vedranno un weekend all’insegna del bollino arancione: Bologna, Bolzano, Campobasso, Frosinone, Rieti, Roma e Torino.

ANSA

Meno caldo invece a Genova, Napoli, Trieste, Venezia e Verona che fanno segnare bollino verde. Con l’inizio della prossima settimana però le condizioni potrebbero cambiare e peggiorare su tutta Italia.

Cos’è il blocco Omega

Gli esperti lo chiamano blocco Omega, ovvero un fenomeno meteorologico di blocco atmosferico nel quale si evidenzia un’area di alta pressione bloccata da due sistemi di bassa pressione. Il disegno è quello della lettera greca Omega.

Lo spiegano i meteorologi di 3BMeteo:

Da un lato una situazione frequentemente bloccata con una corrente a getto ferma nella sua ondulazione, dall’altro il riscaldamento climatico che fa sì che, a parità di circolazione atmosferica rispetto al passato, oggi le masse d’aria che ci raggiungono dalle latitudini subtropicali o dal nord Africa siano evidentemente più calde in partenza.

Il fenomeno contribuisce, e per questo è molto studiato, a creare le condizioni di siccità e incendi, ma anche precipitazioni estreme e tutti gli altri eventi sempre più frequenti che danneggiano persone e territorio.