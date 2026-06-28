Caldo torrido, costi fino a 600 euro in più al mese per le famiglie: i consigli per un’estate al risparmio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Italia continua a essere nella morsa del caldo torrido. Giugno 2026 promette di piazzarsi molto in alto nella speciale classifica dei mesi più caldi di sempre fronteggiati nel nostro Paese, una situazione che – oltre alla salute – può impattare anche sul portafoglio delle famiglie italiane. Costi in aumento per fronteggiare il caldo, tutti i consigli per contenere le spese.

Caldo torrido, spese in aumento: le famiglie rischiano il salasso

L’ondata di caldo estremo sta avendo molte e variegate ripercussioni. Non solo la salute degli italiani è intaccata da queste condizioni da record, anche il portafoglio delle famiglie inizia a boccheggiare a causa dei tanti rialzi e dei costi altissimi per fronteggiare le temperature torride.

Tra condizionatori, tariffe e consumi, ogni nucleo familiare rischia di arrivare a spendere anche 600 euro al mese in più. A riportarlo è Assoutenti che racconta di un vero e proprio salasso finanziario che le famiglie italiane stanno vivendo e rischiano di vivere per grandi porzioni dell’estate 2026.

Costi fino a 600 euro al mese in più d’estate

Fino a 600 euro al mese in più, questo quanto l’associazione di consumatori Assoutenti ritiene che le famiglie spenderanno durante questa torrida estate.

Il presidente, Gabriele Melluso, ha spiegato come “il caldo record modifichi del tutto le abitudini dei cittadini e possa portare ad un vero e proprio salasso per le tasche delle famiglie”. Un monito cui però accompagna anche dei preziosi e pratici consigli, utili per aiutarci ad affrontare il caldo senza spendere troppo e provando a contenere le spese.

L’esperto sottolinea come diventi necessario razionalizzare i consumi e ricorrere ad espedienti che da un lato servono a combattere il caldo e dall’altro a stringere la cinghia e risparmiare cifre anche considerevoli.

Lo studio di Assoutenti

Con un’estate così torrida e temperature così alte fin dal mese di giugno, i cittadini sono dovuti ricorrere in anticipo ai classici mezzi con cui combattere la calura: hanno acceso prima condizionatori, ventilatori e deumidificatori, li utilizzano di più, fanno registrare un consumo idrico maggiore (docce, irrigazione ecc) e spendono di più per prodotti atti a rinfrescarsi (bibite, gelati, integratori…).

In questo scenario, pesano anche le tariffe per l’energia con numeri che sono rincarati anche del 4% rispetto all’estate del 2025, a causa del conflitto in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz, e incidono anche i prezzi più elevati per godersi piscine e stabilimenti balneari.

Per contenere le spese e non arrivare a toccare il tetto dei 600 euro in più al mese, Assoutenti consiglia di

usare il condizionatore solo dove serve e quando serve, facendo manutenzione ai filtri dell’aria , approfittando della funzione deumidificatore e impostando un timer di funzionamento nelle ore notturne.

solo dove serve e quando serve, facendo , approfittando della funzione e impostando un di funzionamento nelle ore notturne. chiudere le porte delle stanze inutilizzate, approfittando del fresco naturale e aprendo le finestre la mattina presto o la sera tardi

delle stanze inutilizzate, approfittando del e aprendo le la mattina presto o la sera tardi fare docce brevi , non bollenti né ghiacciate.

, non bollenti né ghiacciate. mangiare fresco, locale, di stagione, consumando frutta e verdura estiva, riducendo i cibi ultra-processati o confezionati e bevendo acqua del rubinetto.