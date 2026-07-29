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Caldo torrido in Italia, il picco arriva venerdì 31 luglio: le città da bollino rosso da Nord a Sud

Arriva il picco di caldo sull'Italia con molte città da bollino rosso: il bollettino del ministero della Salute segnala temperature elevate e afa

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giulia bassi

Giulia Bassi

GIORNALISTA

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’ondata di caldo che sta interessando l’Italia raggiunge l’apice venerdì 31 luglio, quando salirà a 11 il numero delle città contrassegnate dal bollino rosso. Il ministero della Salute segnala un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con temperature elevate e afa che interesseranno gran parte della Penisola. Aumentano anche le città in allerta arancione, mentre diminuiscono quelle in fascia gialla.

Caldo torrido in Italia, quando arriva il picco

L’Italia dunque entra nella fase più intensa dell’ondata di calore che già da giorni è tornata a farsi sentire.

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, venerdì 31 luglio saranno 11 le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che indica condizioni climatiche tali da poter avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone più fragili, ma anche sulla popolazione sana.

Città 29-07-2026 30-07-2026 31-07-2026
ANCONA Giallo Giallo Giallo
BARI Giallo Giallo Giallo
BOLOGNA Giallo Arancione Arancione
BOLZANO Arancione Arancione Rosso
BRESCIA Giallo Arancione Arancione
CAGLIARI Giallo Arancione Arancione
CAMPOBASSO Rosso Rosso Rosso
CATANIA Giallo Giallo Giallo
CIVITAVECCHIA Arancione Arancione Rosso
FIRENZE Arancione Arancione Rosso
FROSINONE Arancione Arancione Rosso
GENOVA Giallo Giallo Giallo
LATINA Arancione Arancione Rosso
MESSINA Giallo Giallo Giallo
MILANO Giallo Arancione Arancione
NAPOLI Giallo Arancione Arancione
PALERMO Giallo Giallo Arancione
PERUGIA Arancione Rosso Rosso
PESCARA Giallo Arancione Arancione
REGGIO CALABRIA Giallo Giallo Giallo
RIETI Arancione Rosso Rosso
ROMA Arancione Arancione Rosso
TORINO Arancione Arancione Rosso
TRIESTE Giallo Giallo Arancione
VENEZIA Giallo Arancione Arancione
VERONA Giallo Arancione Arancione
VITERBO Arancione Arancione Rosso

Il numero delle città interessate dal massimo livello di rischio aumenterà progressivamente nel corso della settimana.

Le città da bollino rosso da Nord a Sud

Dopo Campobasso, già in allerta massima da mercoledì, venerdì il bollino rosso verrà esteso anche a Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.

Si tratta del livello 3 di allerta previsto dal ministero della Salute, che segnala condizioni di emergenza dovute alla persistenza di temperature elevate e che richiede particolare attenzione per evitare conseguenze legate al caldo intenso.

Il numero delle città interessate dal massimo livello di rischio aumenterà progressivamente nel corso della settimana. Giovedì 30 luglio saranno tre i centri urbani da bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti.

Bollino arancione e giallo

Parallelamente cresceranno anche le città in bollino arancione. Dalle dieci inizialmente previste si passerà a sedici con l’ingresso di Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli e Pescara.

Venerdì il numero dei capoluoghi in fascia arancione scenderà a dieci, soprattutto per il passaggio di diverse città al livello di rischio massimo.

L’allerta gialla, che rappresenta una fase di pre-allerta con possibili effetti soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, interesserà invece 16 città mercoledì, otto giovedì e sei venerdì.

Fino al 31 luglio resteranno in questa fascia Ancona, Bari, Catania, Genova e Messina, mentre Palermo e Trieste passeranno al bollino arancione nella giornata di venerdì.

caldo-record-quando-finisce ANSA

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