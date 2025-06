Calenda al seggio con la scheda elettorale esaurita non può votare, imbarazzo per il leader di Azione

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il voto al referendum ha comportato qualche complicazione e un lieve imbarazzo a Carlo Calenda. Il segretario del partito Azione si è presentato al seggio, ma si è ben presto accorto di essere impossibilitato a votare a causa della mancanza di spazi vuoti sulla sua scheda elettorale. Corso a ritirarne una nuova, Calenda ha infine espresso il proprio voto.

Calenda “rimbalzato” al seggio

Si è creato un momento di imbarazzo, divenuto presto virale sul web, al seggio romano in cui è iscritto Carlo Calenda.

Una volta giunto alla scuola d’infanzia Luigi Settembrini, una delle sedi elettorali della capitale, Calenda è stato costretto ad andar via.

Gli scrutatori non gli hanno consentito di votare per il referendum, a causa di un problema con la sua scheda elettorale.

A votare, il leader di Azione ha dichiarato di essere andato per “dovere civico” e “rispetto di chi ci ha dato la democrazia, è morto per la democrazia”.

I referendum 2025, però, lo hanno lasciato “perplesso” e il politico aveva già mostrato l’intenzione di votare No ai quesiti riguardanti il Jobs Act.

Problemi con la scheda elettorale

Se Carlo Calenda non è stato in grado di votare appena, nella mattina di lunedì 9, si è recato al seggio è stato a causa della scheda elettorale.

Il segretario di Azione non aveva più posto per un nuovo timbro, tutte le caselle erano ormai piene.

La soluzione è stata tempestivamente trovata da uno degli scrutatori: “Vada in via Petroselli e le rifanno subito la scheda”.

Calenda è corso alla sede dell’Ufficio servizi elettorali del Comune di Roma e, con una nuova scheda “immacolata” è tornata al seggio.

Il senatore ha ritirato tutte e cinque le schede referendarie. “Sono un senatore eletto: è giusto che chi è eletto vada a votare” ha commentato.

Sul referendum ha aggiunto: “Dopodiché sui referendum… è una lunga prassi. Chi vuole andare va, chi non vuole andare non va: vuol dire che non è d’accordo con i quesiti, e non c’è nulla di antidemocratico in questo”.

I politici che hanno votato e chi si è astenuto

Così come Carlo Calenda, anche la premier Giorgia Meloni si è recata al seggio, ma ha scelto di non votare.

Seppur della fazione del no, ha votato il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Non giudico chi non ha votato perché era suo diritto farlo”.

Sostenitori convinti del voto (e del sì) sono statti la segretaria del Pd Elly Schlein e quello del M5S Giuseppe Conte.

Si sono astenuti, al contrario, tutti gli esponenti dei partiti di destra, da Forza Italia alla Lega.