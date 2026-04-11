Calenda attacca Meloni per il sostegno a Orban e Trump, "se stai con loro stai con Putin e contro l'Europa"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il segretario di Azione Carlo Calenda ha attaccato duramente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sua vicinanza al primo ministro ungherese Orban e a Trump, affermando che sostenerli equivale a stare dalla parte di Putin. Di recente, il vicepresidente Usa Vance in visita proprio in Ungheria ha ricordato il sostegno della premier italiana all’attuale amministrazione americana.

Calenda attacca Meloni sul sostegno a Orban

In un’intervista al giornale online Linkiesta, il segretario di Azione Carlo Calenda ha criticato la premier Meloni per la sua vicinanza all’amministrazione Trump e al primo ministro ungherese Orban.

Le critiche di Calenda sono nate da un episodio della visita del vicepresidente statunitense J.D. Vance in Ungheria, a sostegno della campagna elettorale di Orban.

ANSA

Sia Vance, sia il premier ungherese, nei loro discorsi hanno nominato Meloni, sottolineando la vicinanza della presidente del Consiglio ai rispettivi governi. Calenda ha attaccato la premier su questo aspetto, dichiarando:

Se sei legata a Trump, Vance, Orbán, sei legata anche a Putin, che sta attaccando l’Europa.

I sostenitori di Putin in Italia secondo Calenda

Calenda ha anche attaccato quello che ha definito il “bipopulismo filorusso”, citando esplicitamente Lega e Movimento 5 Stelle.

Secondo il segretario di Azione, i due partiti sosterrebbero la Russia di Putin: “Non solo perché vuole comprare il gas russo, ma perché vuole smettere di aiutare l’Ucraina“.

Calenda sostiene che questo schieramento, all’interno delle due coalizioni di destra e di centrosinistra: “Sostanzialmente dice no a un’Europa armata e indipendente e di fatto sono un’unica forza posizionata in due schieramenti diversi, e gioca la partita di Putin.”

Le elezioni in Ungheria

L’attacco di Calenda arriva in un momento di grande difficoltà per Viktor Orban. Per la prima volta da più di un decennio, il premier illiberale dell’Ungheria sembra a rischio di perdere le elezioni.

Domenica 12 aprile saranno aperti i seggi in tutta l’Ungheria e il rivale di Orban, Peter Magyar, europeista e moderato, ha raccolto il sostegno di tutte le forze di opposizione.

Tutti i sondaggi indipendenti, che hanno dati raccolti tra il 7 e il 10 aprile, danno Magyar in vantaggio di almeno 10 punti. Un solo sondaggio, commissionato dal governo, dà invece Orban avanti di 10 punti.