Calenda bloccato per l'eruzione dell'Etna durissimo sulla Sicilia, "come Paese del terzo mondo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Sicilia “è trascurata come neanche un Paese del terzo mondo“. A dirlo è Carlo Calenda, dopo essere rimasto bloccato sull’isola per tre giorni, come tantissimi altri viaggiatori, a causa della sospensione dei voli a Catania per l’eruzione dell’Etna. Secondo il leader di Azione lo Stato dovrebbe intervenire direttamente e gestirla “per i prossimi trent’anni”.

Carlo Calenda durissimo sulla Sicilia

C’è anche Carlo Calenda tra i tantissimi viaggiatori rimasti bloccati in Sicilia a causa dello stop ai voli provocato dalla cenere vulcanica dell’Etna.

Il segretario di Azione ha raccontato all’Adnkronos di non essere riuscito a lasciare l’isola per tre giorni, in una lunga odissea alla ricerca di un volo alternativo per raggiungere Torino.

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E si è sfogato così: “La Sicilia è uno dei posti che amo di più al mondo. C’è da dire però che è trascurata come neanche un Paese del terzo mondo”.

Bloccato per i voli sospesi per l’eruzione dell’Etna

L’eruzione dell’Etna ha portato alla cancellazione dei voli all’aeroporto di Catania Fontanarossa, partenze e arrivi sono sospesi almeno fino alle 23.59 di oggi, domenica 27 settembre.

A sua volta lo stop a Catania ha provocato cancellazioni, ritardi e dirottamenti verso gli altri scali siciliani, con pesanti ripercussioni sui collegamenti da e per l’isola.

“Non è possibile che se c’è un’eruzione a Catania, di fatto si fermano tutti gli aeroporti”, ha detto Calenda.

Calenda ha raccontato che ci sono voluti tre giorni per trovare un volo sostitutivo per lasciare l’isola: “Dovevo andare a Torino. Alla fine era tutto pieno. Palermo, volo in ritardo di 7 ore, poi non si trova. Di fatto sono rimasto bloccato per tre giorni perché non si trovano gli aerei“.

Il parlamentare ha anche lamentato le condizioni delle strade percorse nel tentativo di raggiungere altri scali: “Sono ridotte in condizioni pietose, con i lavori in corso, senza autogrill”.

La critica di Calenda

La critica di Calenda all’isola è impietosa, perché, ha aggiunto, la Sicilia è “tutta così: ha 50 società comunali che si occupano di acqua, ma non ha l’acqua; ha le peggiori reti idriche di Palermo e di Catania”.

La Sicilia è una delle “terre più belle del mondo”, ha aggiunto, e si meriterebbe di meglio.

Secondo Calenda “dopo tanti anni di trascuratezza” lo Stato dovrebbe intervenire “direttamente” e gestirla “per i prossimi trent’anni”.