Calenda contro John Elkann per la vendita di Stampa e Repubblica: "Poi Stellantis, mancano Juventus e Ferrari"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Carlo Calenda attacca John Elkann su X dopo la notizia della vendita di La Repubblica, La Stampa e delle testate del Gruppo Gedi al gruppo greco ANT1. Calenda ha accusato Elkann di aver distrutto in una generazione “un patrimonio costruito in 125 anni”. Intanto la redazione de La Stampa protesta, denunciando la mancanza di garanzie sul futuro della testata.

L’attacco di Carlo Calenda contro John Elkann

Carlo Calenda ha pubblicato su X un post al vetriolo attaccando John Elkann per la cessione di La Repubblica e La Stampa. In vendita anche le altre testate che fanno capo a Exor tramite Gedi e le emittenti radio.

“Lo avevo previsto e dichiarato anni fa”, ha esordito Calenda su X.

“Dopo le elezioni del ‘27 chiuderanno anche le fabbriche (semivuote) di Stellantis”: questa la nuova previsione di Calenda. “John Elkann è riuscito a distruggere in una generazione ciò che era stato costruito in 125 anni con un robusto contributo dello Stato italiano”.

Il post si chiude con una previsione negativa anche per Juve e Ferrari: “Mancano Juventus e Ferrari ma è abbastanza a buon punto anche lì”.

La vendita di La Stampa, La Repubblica e Gruppo Gedi

Secondo quanto riporta Ettore Boffano del Fatto Quotidiano, il preliminare di vendita per cedere testate e radio sarebbe già stato firmato.

John Elkann sarebbe in trattativa con il finanziere greco Theodore Kyriakou.

A breve, dunque, il Gruppo Gedi (La Repubblica, La Stampa, Huffington Post, ma anche radio come M2o, Capital e Deejay) passerà ad AntennaUno, gruppo multimediale greco di proprietà di Kyriakou.

Ant1 acquisterà il gruppo per poco più di 140 milioni di euro.

Incerto, al momento, il futuro delle testate, sia per quanto concerne la linea editoriale, sia per l’organico.

La reazione della redazione di La Stampa

Immediata la reazione della redazione dei giornalisti de La Stampa, che in un lungo comunicato pubblicato sul quotidiano hanno informato i lettori che la testata online non è stata aggiornata fino alle 7 dell’11 dicembre. In segno di protesta, inoltre, non è stata pubblicata l’edizione cartacea.

Il 10 dicembre il comitato di redazione ha avuto un confronto con i vertici del gruppo Gedi.

“L’esito è stato sconcertante, sconfortante e umiliante per la redazione”: queste le parole usate nel comunicato. I vertici avrebbero infatti fatto sapere della vendita delle attività editoriali del gruppo Gedi solo durante la riunione.

“Rispetto alle nostre richieste non è stata data alcuna garanzia sul futuro della testata”, hanno fatto sapere i giornalisti, concludendo che “la redazione metterà in campo tutte le sue forze per difendersi con ogni mezzo da quello che considera un attacco senza precedenti alla sua dignità e a 150 anni di storia”.

La solidarietà da parte della politica

La redazione de La Stampa ha anche comunicato che, nella mattinata dell’11 dicembre, molti politici hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza alla testata.

Daniele Votti (Pd), ha parlato di “meschinità di un editore disinteressato a tutto. Anche alla propria storia”, esprimendo la propria solidarietà ai giornalisti.

È stato inoltre scritto un comunicato, che porta la firma di Domenico Rossi, segretario regionale Pd Piemonte, e Gianna Pentenero, presidente Gruppo consiliare Pd Piemonte, che hanno espresso solidarietà nei confronti della redazione della Stampa.

“Questo giornale rappresenta la voce storica di Torino e del Piemonte ed è un patrimonio culturale inestimabile che da oltre un secolo racconta l’Italia e il mondo con autorevolezza. È un pezzo significativo della nostra storia collettiva”, viene ricordato all’interno comunicato.