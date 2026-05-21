Calenda contro Salvini che "dice continuamente c******", ma attacca pure Vannacci: "Pensione da 5 mila euro"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Duro attacco di Carlo Calenda a Matteo Salvini. “Salvini dice continuamente c******, le ha dette tutta la vita. La revoca della cittadinanza è tecnicamente impossibile”, ha detto in merito ai fatti di Modena. Il leader di Azione poi ha parlato anche di Roberto Vannacci: “Ha detto che c’è un problema di pensioni minime, e io concordo, ma lui è andato in pensione a 56 anni con 5.000 euro al mese”.

Carlo Calenda contro Matteo Salvini

Ospite di Omnibus su La7, Carlo Calenda ha commentato le parole di Matteo Salvini dopo i fatti di Modena, dove il 31enne Salim El Koudri si è lanciato con l’auto sulla folla in via Emilia.

“Salvini dice continuamente c******, le ha dette tutta la vita. Ci ha rotto le scatole per 30 anni dicendo che voleva uscire dall’euro e poi ha sostenuto il governo Draghi, voglio dire”, ha attaccato il leader di Azione.

Poi ha aggiunto: “La revoca della cittadinanza è tecnicamente impossibile, ma allora che fai la devi revocare pure al mafioso? Lui fa i commenti ai fatti di cronaca e basta. Dice di essere a favore della revoca del permesso di soggiorno per chi delinque, anche io sono d’accordo, ma allora portasse un provvedimento in Parlamento, lui fa solo commenti“, ha tuonato.

Cosa ha detto Salvini sulla revoca della cittadinanza

Dopo la follia di Salim El Koudri, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciato il tema della revoca del permesso di soggiorno e dell’espulsione immediata per gli stranieri che commettono reati gravi.

Secondo Salvini, infatti, “se commetti un reato grave un Paese serio ti espelle immediatamente”. Ma su questo è arrivata direttamente la risposta di Antonio Tajani.

“Non aveva un permesso di soggiorno perché è cittadino italiano, nato, cresciuto e laureato in Italia”, lo ha corretto il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia.

L’attacco a Vannacci sulle pensioni

Carlo Calenda poi ha attaccato anche Roberto Vannacci: “Andrà benissimo alle elezioni, è l’ultimo arrivato può dire qualsiasi cosa”.

“Vannacci è quello che le spara più grosse tanto poi le cose non si fanno, è sempre così, sono 30 anni che non accade nulla”, ha aggiunto Calenda, che poi ha affrontato nello specifico il tema delle pensioni.

“Vannacci ha detto che c’è un problema di pensioni minime, io concordo, ma lui è andato in pensione a 56 anni con 5.000 euro al mese”, ha detto.

Vannacci sulle elezioni: “Nessuno può fermarci”

Calenda non è di certo il solo a pensare che Vannacci alle elezioni possa andare bene. Il diretto interessato, infatti, è il primo non sono a pensarlo ma a dirlo.

“Nessuno può fermarci perché Futuro Nazionale cresce in modo astronomico”, ha detto il generale. Poi è entrato anche nello specifico: “Non mi interessano giochi di palazzo o congiure. Mettano la soglia d’ingresso dove vogliono, anche se sono convinto che non la sposteranno dal 3% per non escludere Calenda, io non ho problemi. E punto al massimo consenso possibile“.

E sulla revoca della cittadinanza aveva spiegato: “In certi casi, per ragioni di sicurezza nazionale, può essere revocata. La cittadinanza non può essere solo un pezzo di carta: significa assimilare cultura, civiltà e tradizioni”.