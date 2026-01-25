Calenda contro Salvini dopo la foto con Tommy Robinson e “chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Duro attacco di Carlo Calenda a Matteo Salvini, pur senza nominarlo. Il segretario di Azione ha commentato la visita di Tommy Robinson al leader della Lega dicendo: “Non posso stare con chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero della Repubblica Italiana”. Anche Antonio Tajani ha preso le distanze da Salvini che, dal canto suo, ha minimizzato.

La visita di Tommy Robinson, esponente dell’estrema destra britannica, ospite di Matteo Salvini al ministero, è argomento caldo della politica nostrana. Se n’è parlato alla kermesse di Forza Italia a Milano e a quella della Lega in Abruzzo.

Il leader del Carroccio ha minimizzato, spiegando di poter incontrare chiunque voglia mentre gli sono piombate addosso diverse critiche, non solo dall’opposizione. Il vicepremier Tajani ha preso le distanze mentre Calenda ha attaccato il Ministro dei Trasporti.

Le parole del leader di Azione

A Milano si è svolto “Più libertà, più crescita”, evento organizzato da Forza Italia e che celebrava i 32 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. A Milano erano presenti, tra gli altri, il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, l’ex compagna del Cavaliere, Marta Fascina, e suo fratello Paolo. Tra gli ospiti c’era anche Carlo Calenda, il cui intervento è stato caratterizzato da un attacco a Matteo Salvini.

“Non posso stare con chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero della Repubblica Italiana”, ha detto con un riferimento al recente incontro del vicepremier con Tommy Robinson. Con toni diversi, anche il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha commentato la vicenda: “È incompatibile con i miei valori. Io non lo incontro, Salvini vede chi vuole. Lui fa il suo, noi facciamo il nostro”.

“Vengo dalle aziende, non sono mai stato appassionato a destra e sinistra, so che oggi questo Paese ha disperato bisogno di liberali popolari e riformisti che non possono essere sottomessi né a estremisti di destra né di sinistra. Noi quel percorso lo faremo e se ci sarà spazio per lavorare insieme sarò felicissimo. Perché non posso pensare di alzarmi al mattino e scoprire di condividere il partito con Conte, Fratoianni, Bonelli, Salvini e Vannacci. Proprio non posso farcela”, ha chiosato Carlo Calenda che, nel suo intervento, ha parlato di una possibile alleanza di Azione con Forza Italia e della figura più adatta come nuovo sindaco di Milano.

La foto di Salvini con Tommy Robinson

A qualche centinaio di chilometri, a Roccaraso, dove si è chiusa la tre giorni della Lega in Abruzzo, il segretario Matteo Salvini ha parlato della situazione del partito e rispedito al mittente le accuse. “Sarò libero di incontrare chi fico secco voglio io?”, si è chiesto sarcasticamente.

Come detto, il tema affrontato era la foto scattata nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ritraeva Salvini accanto a Tommy Robinson. Questi, al secolo Stephen Christopher Yaxley-Lennon, è un influencer britannico di estrema destra, molto seguito negli ambienti neofascisti inglesi. È stato fondatore e leader della English Defence League e membro del British National Party.

In patria, Robinson vuole portare alla “salvezza” della Gran Bretagna dagli immigrati e dall’islamizzazione. Mentre, in politica estera, è un sostenitore di Israele e dei rastrellamenti antiimmigrati clandestini negli Usa. In passato ha avuto problemi con la cocaina ed è stato condannato più volte per vari reati.