Calenda provoca Di Battista sulla Russia, il video sui rubli da spendere in libri "per non dire c******"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un nuovo scontro politico infiamma i social network dopo la pubblicazione di un video in cui Carlo Calenda provoca Alessandro Di Battista sul tema della Russia. Il leader di Azione ha ironizzato su una proposta di conciliazione legale avanzata dall’associazione del rivale, proponendo provocatoriamente di pagarla in rubli.

Calenda provoca Di Battista sulla Russia

La controversia è nata il 30 giugno, quando Calenda ha diffuso un filmato sui propri canali ufficiali per commentare una richiesta economica ricevuta da Schierarsi, l’associazione culturale guidata dall’ex esponente del Movimento 5 Stelle.

Nel video, il senatore ha mostrato il documento parlando di una proposta di conciliazione da venticinquemila euro legata alle passate querele tra i due politici.

L’ex ministro ha rigettato la richiesta con forte ironia, proponendo di versare l’equivalente della cifra ma in rubli russi.

Secondo il leader centrista, tale somma, corrispondente a circa duecentocinquanta o trecento euro, dovrebbe essere caricata su una tessera per l’acquisto di libri di storia, così da invitare l’avversario a documentarsi meglio sulle vicende internazionali.

Gli scontri precedenti tra i due politici

Le tensioni relative alle posizioni sulla Russia e alla geopolitica non sono una novità tra Calenda e Di Battista.

Già nel dicembre del 2025, la distanza tra la visione fieramente occidentale e filo-ucraina di Azione e quella fortemente critica verso l’Occidente di Di Battista aveva causato accesi diverbi su X.

In quell’occasione, il parlamentare aveva apertamente chiesto trasparenza sui presunti legami dell’interlocutore con le società di propaganda del Cremlino.

La replica non si era fatta attendere, con accuse reciproche di censura e intimidazione politica.

Il tema è poi tornato al centro del dibattito televisivo l’8 aprile successivo nella trasmissione diMartedì, dove l’ex deputato grillino aveva respinto ogni accusa di finanziamento estero qualificando le affermazioni avversarie come diffamatorie.

Il video nuovo capitolo dello scontro

La pubblicazione dell’ultimo video dimostra come la frattura sul ruolo della Russia rimanga un argomento centrale del dibattito politico in Italia.

Calenda ha ribadito la sua linea dura, utilizzando l’ironia della valuta dei rubli per sottolineare le storiche divergenze sulla guerra e sui rapporti con Mosca.

Dal canto suo, Di Battista ha sempre rivendicato la totale libertà di espressione e l’indipendenza delle proprie opinioni rispetto alle linee guida della Nato e dell’Unione Europea.

La provocazione estiva legata ai volumi da acquistare in libreria aggiunge un nuovo capitolo a una lunga saga giudiziaria e mediatica che vede i due leader contrapporsi fermamente su ogni scenario internazionale.