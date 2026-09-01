Calendario dei pagamenti Inps di settembre 2026, le date per pensioni, disoccupazione e Assegno Unico

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ora che il mese di settembre 2026 è ufficialmente iniziato è opportuno tenere a mente il calendario dei pagamenti Inps previsti nei prossimi giorni, tra date per le pensioni, la disoccupazione e l’Assegno Unico. Già martedì 1° settembre scatta il primo pagamento: è quello relativo alla pensione con accredito su conto corrente bancario o postale.

Le date per le pensioni a settembre 2026

I pagamenti delle pensioni con accredito su conto corrente bancario o postale scattano martedì 1° settembre 2026, primo giorno utile del mese per le operazioni bancarie.

Chi preferisce ritirare l’assegno in contanti agli sportelli di Poste Italiane è invitato a seguire la turnazione per l’iniziale del cognome, così da evitare attese e code agli uffici. Il prelievo in contanti è ammesso solo per cifre non superiori a 1.000 euro netti.

L’Inps ha reso noto che proseguono i conguagli del modello 730/2026: entro il 15 settembre è prevista la comunicazione dei redditi 2022 per i pensionati interessati.

Le date per l’Assegno Unico a settembre 2026

Per quanto riguarda il pagamento dell’Assegno Unico per le famiglie con figli, nel mese di settembre 2026 sono previste due date distinte per l’accredito:

tra il 21 e il 22 settembre per i nuclei familiari già beneficiari che non hanno presentato una nuova domanda né hanno avuto variazioni di importo;

nell’ultima settimana di settembre per chi ha presentato nuova domanda o ha subìto variazioni dell’ISEE o delle condizioni del nucleo familiare.

Le date per il pagamento della Naspi a settembre 2026

Le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL non hanno una data di accredito unica per tutti i beneficiari, dal momento che l’accredito dipende dalla decorrenza della prestazione, dalla data di presentazione della domanda, dalla lavorazione della pratica e dalla presenza di eventuali sospensioni o comunicazioni reddituali.

Per questo motivo è opportuno controllare la data effettiva nel servizio Inps dedicato allo stato di un pagamento o nel Fascicolo previdenziale del cittadino.

Le date per il pagamento dell’Assegno di inclusione a settembre 2026

Per quanto concerne l’Assegno di inclusione, in caso di esito positivo dell’istruttoria e del patto di attivazione digitale, il primo pagamento dell’Inps è previsto il 15 settembre.

Per le domande già accettate, in caso di conferma dei requisiti, gli importi per il rinnovo mensile delle carte di inclusione saranno disponibili a partire dal 25 settembre.

Le date per la ricarica della Carta acquisti

Dal 15 settembre 2026 è prevista la ricarica della Carta acquisti, ricaricata bimestralmente con 80 euro.

I destinatari del contributo per spese alimentari, sanitarie, bollette luce e gas sono i cittadini di età superiore o uguale ai 65 anni e i bambini di età inferiore ai 3 anni in possesso di specifici requisiti legati all’Isee.