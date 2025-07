Calendario scolastico 2025-2026, quando cominciano le lezioni a settembre: elenco delle festività e dei ponti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’anno scolastico 2024-2025 è appena terminato, ma scopriamo quali e quanti saranno i giorni di vacanza nel calendario scolastico 2025-2026. Per chi sperava in un anno ricco di ponti c’è una notizia poco incoraggiante: il calendario non sarà particolarmente generoso con i giorni di vacanza extra, oltre alle feste nazionali.

L’anno scolastico 2025-2026

Come da tradizione, le prime campanelle a suonare saranno quelle della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno l’8 settembre 2025.

A seguire, il 10 settembre, toccherà al Trentino-Alto Adige (Provincia autonoma di Trento), Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta.

L’11 settembre sarà il turno del Friuli-Venezia Giulia, mentre la Lombardia ha già stabilito da anni la data fissa del 12 settembre, che quest’anno cade di venerdì. Proprio per questo motivo, alcuni istituti potrebbero decidere di posticipare il rientro a lunedì 15 settembre, giorno in cui inizieranno le lezioni nella maggior parte delle regioni italiane. Chiudono la fila Calabria e Puglia, che torneranno in classe martedì 16 settembre.

Vacanze di Natale 2025

La sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie inizierà tra il 22 e il 24 dicembre 2025, con rientro previsto per mercoledì 7 gennaio 2026, giorno dopo l’Epifania.

Carnevale 2026

Le vacanze di Carnevale saranno garantite solo in alcune regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta e Campania. In Piemonte, ad esempio, le scuole resteranno chiuse da sabato 14 a martedì 17 febbraio 2026, coprendo anche il Martedì Grasso.

Vacanze di Pasqua 2026

Nel 2026, Pasqua cadrà domenica 5 aprile. Le vacanze pasquali si estenderanno dal 2 al 7 aprile, quindi da giovedì a martedì, permettendo un break di sei giorni consecutivi in tutte le regioni.

Quando finiscono le lezioni

Anche la fine dell’anno scolastico varia a seconda della regione. In linea generale, le lezioni termineranno tra il 6 e il 16 giugno 2026, mentre per le scuole dell’infanzia la chiusura è fissata al 30 giugno.

Ponti e festività, anno poco fortunato

Il 2025-2026 non sarà un anno particolarmente ricco di ponti lunghi. Molte festività cadono nel fine settimana, rendendo inutilizzabile il giorno festivo per un ponte. Ecco le principali date:

1° novembre (Tutti i Santi) – cade di sabato, niente ponte;

7 dicembre (Sant’Ambrogio, patrono di Milano) – sarà di domenica;

25 aprile (Festa della Liberazione) – un’altra domenica;

1° maggio (Festa dei Lavoratori) – fortunatamente cade di venerdì;

2 giugno (Festa della Repubblica) – sarà martedì, occasione per un ponte il lunedì 1° giugno in molte scuole;

24 giugno (San Giovanni Battista, patrono di Torino) – mercoledì, difficilmente allungabile in ponte;

2 maggio (il giorno dopo la Festa dei Lavoratori) – sospensione prevista in diverse regioni;

31 ottobre e 28 aprile – interruzioni previste in Trentino e Sardegna per motivi locali o organizzativi.

Festività nazionali in cui le scuole saranno chiuse

Le scuole italiane osserveranno la chiusura obbligatoria nelle seguenti giornate:

1° novembre 2025 – Tutti i Santi;

8 dicembre 2025 – Immacolata Concezione;

25 dicembre 2025 – Natale;

26 dicembre 2025 – Santo Stefano;

1° gennaio 2026 – Capodanno;

6 gennaio 2026 – Epifania;

13 aprile 2026 – Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);

25 aprile 2026 – Festa della Liberazione;

1° maggio 2026 – Festa del Lavoro;

2 giugno 2026 – Festa della Repubblica.

Autonomia scolastica e variazioni locali

Ricordiamo che, grazie all’autonomia scolastica, i collegi dei docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione delle lezioni, adattando il calendario alle esigenze organizzative e didattiche dei singoli istituti. Alcune regioni, come Bolzano o Valle d’Aosta, possono inoltre stabilire periodi di sospensione legati a tradizioni locali.

Qui sotto una tabella riepilogativa del calendario scolastico 2025-2026:

Regione Inizio scuola Fine scuola Vacanze di Natale Vacanze di Pasqua altri giorni di vacanza Abruzzo 15 settembre 2025 9 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 2 maggio; 1° giugno Basilicata 15 settembre 2025 10 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 2 maggio; 1° giugno Calabria 16 settembre 2025 8 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 2 maggio Campania 15 settembre 2025 6 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 16 – 17 febbraio Emilia-Romagna 15 settembre 2025 6 giugno 2026 24 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 – Friuli-Venezia Giulia 11 settembre 2025 9 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 2 maggio; 1° giugno Lazio 15 settembre 2025 8 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 – Liguria 15 settembre 2025 11 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 6 aprile 2026 16 – 17 febbraio; 1° giugno Lombardia 12 settembre 2025 8 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 16 – 17 febbraio Marche 15 settembre 2025 6 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 2 maggio; 1° giugno Molise 15 settembre 2025 9 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 16 – 17 febbraio; 2 maggio; 1° giugno Piemonte 10 settembre 2025 10 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 14 – 17 febbraio; 2 maggio; 1° giugno Puglia 16 settembre 2025 9 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 2 maggio; 1° giugno Sardegna 15 settembre 2025 8 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 17 febbraio; 28 aprile Sicilia 15 settembre 2025 9 giugno 2026 23 dicembre – 7 gennaio 2 – 7 aprile 2026 – Toscana 15 settembre 2025 10 giugno 2026 24 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 – Umbria 15 settembre 2025 9 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 2 maggio; 1° giugno Valle d’Aosta 10 settembre 2025 10 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 30 – 31 gennaio; 16 – 18 febbraio; 2 maggio; 1° giugno Veneto 10 settembre 2025 6 giugno 2026 23 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 16 – 18 febbraio; 2 maggio; 1° giugno Trento (TN) 10 settembre 2025 10 giugno 2026 22 dicembre – 6 gennaio 2 – 8 aprile 2026 31 ottobre; 24 – 25 aprile; 1 – 2 giugno Bolzano (BZ) 8 settembre 2025 16 giugno 2026 24 dicembre – 6 gennaio 2 – 7 aprile 2026 25 ottobre – 2 novembre; 14 – 22 febbraio; 1 – 2 maggio; 1 – 2 giugno