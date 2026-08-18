Calendario scolastico 2026/27 con date, festività e ponti Regione per Regione: quando inizia la scuola
Le date del calendario scolastico 2026/27: i primi a tornare a scuola saranno gli studenti di Valle d'Aosta e Veneto (10 settembre); gli ultimi saranno i pugliesi (17 settembre)
L’estate non è ancora finita, ma per milioni di studenti e famiglie è già tempo di segnare in agenda e diario le date del prossimo anno scolastico. Il calendario scolastico 2026/2027, diffuso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, stabilisce quando inizieranno le lezioni, le pause per Natale e Pasqua e la data dell’ultima campanella.
Il calendario scolastico 2026/2027 Regione per Regione
Le date del calendario scolastico sono differenziate da Regione a Regione. I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti di Valle d’Aosta e Veneto: per loro la campanella suona giorno 10 settembre.
Gli ultimi a tornare fra i banchi, il 17 settembre, saranno gli studenti della Regione Puglia. Di seguito il calendario scolastico Regione per Regione:
|Inizio Lezioni
|Termine Lezioni
|Festività Natalizie
|Festività Pasquali
|Sospensione Attività Didattiche
|Abruzzo
|16.09.2026
|09.06.2027*
|23.12.2026 – 05.01.2027
|25.03.2026 – 30.03.2027
|07.12.2026
|Basilicata
|16.09.2026
|08.06.2027*
|—
|25.03.2026 – 30.03.2027
|08-09.02.2027
|Calabria
|15.09.2026
|08.06.2027*
|23.12.2026 – 06.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|02.11.2026; 07.12.2026
|Campania
|15.09.2025
|08.06.2027*
|il 23 e 24.12.2025, dal 28 al 31.12.2026, il 02.01.2026, dal 04 al 05.01.2027
|dal 25 al 27.03.2027 e 30.03.2027
|02.11.2026; 07.12.2026; il 08 e il 09.02.2027
|Emilia-Romagna
|15.09.2026
|05.06.2027*
|dal 24.12.2025 al 06.01.2026
|dal 25.03.2027 al 30.03.2027
|02.11.2026
|Friuli-Venezia Giulia
|14.09.2026
|09.06.2027**
|dal 24 al 31.12.2026; dal 2 al 5.01.2027
|dal 25 al 27.03.2027 e 30.03.2027
|07.12.2026; dall’8 al 10.02.2027
|Lazio
|15.09.2026
|08.06.2027*
|dal 23.12.2026 al 06.01.2027
|dal 25.03.2027 al 30.03.2027
|—
|Liguria
|14.09.2026
|08.06.2027*
|23.12.2026 – 06.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|07.12.2026; 08-09.02.2027
|Lombardia
|14.09.2026^^
|08.06.2027*
|23.12.2026 – 05.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|08-09.02.2027
|Marche
|14.09.2026
|05.06.2027*
|23.12.2026 – 06.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|—
|Molise
|14.09.2026
|09.06.2027*
|23.12.2026 – 06.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|08-10.02.2027; 31.05-01.06.2027
|Piemonte
|14.09.2026
|10.06.2027*
|23.12.2026 – 05.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|07.12.2026; 06-10.02.2027
|Puglia
|17.09.2026
|08.06.2027*
|23.12.2026 – 06.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|07.12.2026
|Sardegna
|16.09.2026
|08.06.2027*
|23.12.2026 – 05.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|02.11.2026; 09.02.2027; 28.04.2027
|Sicilia
|15.09.2026
|10.06.2027*
|dal 23.12.2026 al 07.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|02.11.2026; 07.12.2026
|Toscana
|15.09.2026
|10.06.2027*
|24.12.2026 – 06.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|—
|Umbria
|14.09.2026
|08.06.2027*
|23.12.2026 – 06.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|02.11.2026; 07.12.2026
|Valle d’Aosta
|10.09.2026
|09.06.2027*
|dal 24 al 31.12.2026; dal 2 al 6.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|02.11.2026; 07.12.2026; 30.01.2027; dall’8 al 10.02.2027
|Veneto
|10.09.2025
|12.06.2027*
|24.12.2026 – 05.01.2027
|25.03.2027 – 30.03.2027
|dal 30.10.2026 al 2.11.2026; il 7.12.2026; dall’08.02.2027 al 10.02.2027; dal 29 al 30.04.2027; dal 31.05.2027 al 01.06.2027
Legenda:
- * Termine attività 30 giugno 2027 per la scuola dell’infanzia.
- ** Termine attività 26 giugno 2027 per la scuola dell’infanzia.
- ^^ Inizio attività 7 settembre 2026 per la scuola dell’infanzia.
Festività nazionali
All’elenco dei giorni di festività relativi al Natale e alla Pasqua, si aggiungono le chiusure scolastiche relative agli altri giorni rossi da calendario, che valgono su tutto il territorio nazionale:
- 4 ottobre – San Francesco patrono d’Italia;
- 1 novembre – festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Natale;
- 26 dicembre – Santo Stefano;
- 1° gennaio – Capodanno;
- 6 gennaio – Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile – anniversario della Liberazione;
- 1° maggio – festa del lavoro;
- 2 giugno – festa nazionale della Repubblica;
- festa del Santo Patrono locale secondo la normativa vigente.
I ponti
Vediamo adesso quali sono i possibili ponti, cioè quei giorni tecnicamente di scuola che però cadono fra un giorno di vacanza e l’altro e che quindi molti studenti, con l’accordo della famiglia, talvolta saltano.
Il 4 ottobre nel 2026, giorno di San Francesco patrono d’Italia, cade di domenica per cui il ponte è escluso. Ed anche l’1 novembre (festa di tutti i Santi) cade di domenica. Ergo, niente ponte.
L’8 dicembre 2026 (Immacolata Concezione) cade di martedì: possibile dunque che qualcuno scelga di fare una micro-vacanza da domenica 6 a martedì 8 dicembre.
Va male anche per quanto riguarda il 25 aprile 2027 (anniversario della Liberazione), che cade di domenica.
Va meglio per il 1° maggio (festa del lavoro), che cade di sabato. In Italia molte scuole fanno la settimana lunga, con lezioni anche di sabato. In questo caso sarà possibile fare una micro-vacanza accorpando sabato 1° maggio a domenica 2 maggio 2027.
Il 2 giugno 2027 (festa nazionale della Repubblica) cade di martedì. Genitori particolarmente permissivi potrebbero consentire di fare una vacanza da domenica 30 maggio al 2 giugno compresi, perdendo due giorni di scuola.