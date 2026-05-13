Calendario scuola 2026-2027 ufficiale, chi tornerà per primo in aula e tutti i ponti previsti per le feste

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le Regioni hanno fissato le date di inizio e fine del calendario scolastico 2026-2027, definendo anche il piano di festività e ponti. La prima campanella suonerà il 7 settembre a Bolzano, per poi coinvolgere il resto d’Italia entro il 17 settembre, mentre la chiusura è prevista tra l’8 e il 10 giugno 2027. Nonostante il ritorno del 4 ottobre come festa nazionale, il calendario delle sospensioni sarà influenzato da diverse ricorrenze domenicali.

Quando inizia e finisce la scuola nel 2026-2027?

Il prossimo anno scolastico vedrà una ripartenza scaglionata lungo la penisola. I primi a tornare in aula saranno gli studenti della provincia di Bolzano il 7 settembre, seguiti il 10 settembre da Valle d’Aosta, Veneto e provincia di Trento.

Il 14 settembre toccherà a Lombardia, Umbria, Molise e Friuli Venezia Giulia, mentre il 15 sarà la volta di Lazio, Toscana, Sicilia e Calabria. Chiudono la Sardegna il 16 e la Puglia il 17 settembre.

Il termine delle lezioni è fissato per tutti nella seconda settimana di giugno 2027.

Il calendario delle festività

Le vacanze di Natale inizieranno il 23 dicembre per concludersi il 6 gennaio, entrambi mercoledì, offrendo possibili flessibilità ai singoli istituti. La Pasqua cadrà il 23 marzo, con rientro previsto il 31.

Per quanto riguarda i ponti, l’8 dicembre (mercoledì) e il 2 giugno (mercoledì) rappresentano le occasioni principali per brevi sospensioni.

Al contrario, diverse festività non garantiranno giorni di riposo extra: il 1° novembre e il 25 aprile cadranno infatti di domenica, mentre il 1° maggio sarà sabato.

Quando è la festa di San Francesco

Da quest’anno il 4 ottobre torna a essere ufficialmente festa nazionale per onorare San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Si tratta di un riconoscimento importante che però, per quanto riguarda il calendario scolastico 2026, non comporterà variazioni o giorni di chiusura aggiuntivi per le scuole.

La ricorrenza cadrà infatti di domenica, andando così a coincidere con il consueto giorno di riposo settimanale senza determinare ponti o interruzioni della didattica.