Calo dell’affluenza per le elezioni comunali 2026, la sfida inizia con pochi elettori ai seggi
Oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali: alle 12 l'affluenza alle elezioni si attesta al 14,7%
I dati della prima mattinata delle elezioni comunali 2026 evidenziano una flessione dell’affluenza complessiva a livello nazionale, che alle ore 12:00 si attesta al 14,73%. Le urne rimarranno aperte in circa 750 centri fino a lunedì pomeriggio, per determinare i nuovi equilibri politici in 18 capoluoghi di provincia e definire l’accesso ai ballottaggi previsti per il mese di giugno.
- Elezioni comunali, flessione dell'affluenza
- I dati delle elezioni nei capoluoghi
- Le regole del voto nei territori comunali
Elezioni comunali, flessione dell’affluenza
Domenica 24 maggio 2026 si sono aperte le operazioni di voto per le elezioni amministrative, che chiamano alle urne circa 6,2 milioni di elettori in circa 750 municipalità italiane. I seggi restano aperti dalle ore 7:00 alle 23:00 di domenica e riapriranno lunedì 25 maggio dalle 7:00 alle 15:00, momento in cui comincerà lo spoglio ufficiale delle schede.
Sulla piattaforma ministeriale Eligendo il primo dato ufficiale delle ore 12:00 evidenzia un’affluenza nazionale pari al 14,73% (con 5.581 sezioni pervenute su 6.278), in flessione rispetto al 15,75% registrato nella precedente tornata elettorale omologa.
Tra i dati provinciali si segnala il record negativo della provincia di Isernia, che si ferma al 9,2%, contrapposto al picco positivo della provincia di Terni, dove i comuni di Attigliano e Giove hanno superato la soglia del 20% di votanti già in mattinata.
I dati delle elezioni nei capoluoghi
I rilevamenti locali nelle 18 città capoluogo chiamate al voto mostrano andamenti discordanti lungo la penisola. A Venezia l’affluenza si attesta al 14,36%, mostrando una contrazione rispetto al 15,4% delle precedenti amministrative. Segnali di crescita giungono invece da Reggio Calabria, dove si è registrato il 13,1% rispetto al precedente 12,7%, e da Salerno, che sale al 13,02% superando il vecchio 12,02%.
In Lombardia il dato regionale complessivo scende al 14,78%: i due capoluoghi di Mantova (15,76%) e Lecco (16,35%) registrano entrambi un calo di circa un punto percentuale, mentre la città di Vigevano si muove in controtendenza raggiungendo il 14,50%.
In Sicilia l’affluenza media regionale è del 12,89%, con Agrigento in lieve aumento al 13,85%, Enna stabile al 13,66% e Messina in netto calo al 13,88%. Flessione marcata anche in Campania nella città di Avellino, dove i votanti alle 12:00 si fermano al 15,19% rispetto al 24,17% del passato.
Le regole del voto nei territori comunali
La tornata elettorale si sviluppa su sistemi differenti: nei 118 comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui le sfide principali di Venezia (che vede il centrodestra di Simone Venturini opposto al campo largo di Andrea Martella), Salerno (con il ritorno civico di Vincenzo De Luca) e Reggio Calabria (Francesco Cannizzaro contro Domenico Battaglia), si applica il sistema maggioritario a doppio turno.
In queste realtà è ammesso il meccanismo del voto disgiunto ed è previsto un turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno qualora nessun candidato sindaco ottenga il 50%+1 delle preferenze.
Nei restanti comuni pari o inferiori ai 15.000 abitanti, il voto si esaurisce in un turno unico e la preferenza assegnata a una lista si trasferisce automaticamente al candidato sindaco collegato. Per l’elezione dei consiglieri, la legge impone l’alternanza di genere nel caso in cui l’elettore decida di esprimere la doppia preferenza nominale.