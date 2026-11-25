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Fratelli d’Italia ha perso il deputato Calogero Pisano, che si è sfilato dal gruppo parlamentare alla Camera per aderire al Misto. Lo ha fatto con una lettera, arrivata pochi giorni dopo la richiesta della Procura di Agrigento all’autorizzazione per gli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta Eventopoli. Pisano sarebbe indagato per peculato, malversazione e riciclaggio.

La lettera di Pisano per lasciare FdI e passare al Misto

Il 24 ottobre Calogero Pisano ha scritto su Facebook di aver ricevuto un atto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento attraverso cui era stato “invitato a comparire per l’interrogatorio preventivo”. Subito dopo si era detto estraneo ai fatti contestati e fiducioso nella magistratura”. Il 5 novembre si era presentato davanti al giudice, avvalendosi della facoltà di non rispondere, presentando una memoria difensiva.

A distanza di circa un paio di settimane, lunedì 23 novembre, il gip ha chiesto gli arresti domiciliari per il deputato alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, cui spetta il via libera per – appunto – la cosiddetta autorizzazione a procedere. Il presidente della Giunta, Devis Dori, ha nominato Pietro Pittalis (Forza Italia) relatore per il caso Pisano.

Mercoledì 25 novembre, così, Pisano ha inviato una lettera con cui ha ufficializzato la sua uscita da Fratelli d’Italia (in caso contrario sarebbe stato molto probabilmente espulso ufficialmente dal partito), con conseguente passaggio al Gruppo Misto alla Camera.

Le accuse della Procura di Agrigento a Pisano

Secondo quanto riportato da ANSA, Pisano sarebbe accusato dalla pm Elettra Consoli di:

peculato

malversazione

riciclaggio

In tutto gli indagati nell’inchiesta Eventopoli sono 12. La tesi della Procura è che i contributi del Comune di Agrigento e della Regione Sicilia sarebbero stati incassati tramite doppie rendicontazioni, fatture gonfiate o relative a manifestazioni mai realizzate. Tra gli eventi sotto i riflettori ci sarebbe anche il concerto di capodanno di Achille Lauro nel 2022.

Inoltre, secondo la procura, una parte dei fondi raccolti sarebbe stata usata per finanziare la campagna elettorale di Pisano per le elezioni Politiche 2022. Alla vigilia del voto, inoltre, lo stesso Pisano era stato sospeso da FdI per alcuni vecchi post sui social ritenuti apologetici del nazifascismo. Una volta eletto nel collegio di Agrigento, si era iscritto prima nel gruppo Noi Moderati, per poi tornare con Meloni a febbraio 2026.

La versione dei legali di Pisano

Gli avovocati di Pisano, Filippo Caleca e Silvio Miceli, dopo la richiesta dei domiciliari hanno sottolineato come il giudice abbia ridotto da 11 a 3 i capi di imputazione. Un passaggio che, secondo i legali, “ridimensiona sensibilmente l’originaria prospettazione cautelare dell’accusa, pur lasciando aperte questioni sulle quali la difesa continuerà a far valere le proprie ragioni. Non abbiamo contezza della motivazione del provvedimento, della cui trasmissione alla Camera abbiamo notizia da fonte mediatica, riservando ogni valutazione, ribadendo la convinzione di dimostrare la estraneità agli addebiti residui”.