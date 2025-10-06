Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura temporanea di un centro scommesse a Caltagirone, dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la presenza abituale di pregiudicati nel locale. L’operazione, condotta nei mesi scorsi, è stata motivata dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, come previsto dalla normativa vigente.

Le indagini e i controlli della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è arrivato al termine di una serie di controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone. Gli accertamenti, svolti in un ampio arco temporale, hanno permesso di documentare come il centro scommesse fosse diventato un punto di ritrovo abituale per soggetti con gravi precedenti penali.

Presenza costante di soggetti con precedenti penali

Durante i numerosi controlli, gli agenti hanno rilevato la presenza costante di diversi individui già noti alle forze dell’ordine per reati di particolare allarme sociale. In particolare, sono stati identificati clienti con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. La frequentazione del locale da parte di questi soggetti non è risultata occasionale, ma è stata confermata da molteplici verifiche nel corso degli ultimi mesi.

Il rischio per la sicurezza pubblica

La situazione emersa dalle indagini ha evidenziato un rischio concreto per la sicurezza della comunità. La presenza assidua di persone con un passato criminale ha portato le autorità a considerare il centro scommesse come un potenziale luogo di aggregazione per soggetti pericolosi, con possibili ripercussioni sull’ordine pubblico.

La decisione della chiusura e il quadro normativo

Al termine dell’attività istruttoria, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha disposto la chiusura del centro scommesse per 7 giorni. Il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze delle attività commerciali quando si ravvisa un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

IPA