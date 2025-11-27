Milleri di Luxottica, Caltagirone e Lovaglio di Mps indagati per aggiotaggio nell'operazione Mediobanca

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono indagati dalla Procura di Milano, per le ipotesi di reato di “aggiotaggio” e di “ostacolo alle Autorità di vigilanza”, l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della controllante lussemburghese Delfin s.a.r.l., Francesco Milleri, e il banchiere amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio.

Operazione Mediobanca: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per aggiotaggio

Gli inquirenti, come riferisce Il Corriere della Sera, sostengono che Caltagirone, Milleri e Lovaglio abbiano concordato l’”Ops-Offerta pubblica di scambio” da 13,5 miliardi di euro, che è stata accolta in Borsa dal 62% di adesioni, con la quale Monte dei Paschi di Siena, di cui l’esecutivo era il primo azionista, ha ottenuto tra gennaio e ottobre 2025 il controllo di Mediobanca, a sua volta prima azionista con il 13,2% di Generali, in cui possiedono già consistenti quote Caltagirone e Delfin.

Anche il gruppo Caltagirone e la Delfin, come persone giuridiche, sono indagate dal pool del procuratore aggiunto Roberto Pellicano in base alla legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dai vertici nell’interesse aziendale.

ANSA

Chi indaga ritiene che l’accordo – che non sarebbe stato dichiarato al mercato in violazione delle regole – sulla partita per la conquista di Mediobanca sarebbe stato nascosto anche ai controllori Consob, ossia l’autorità di vigilanza sulla Borsa, alla Banca centrale europea, vigilante sul sistema creditizio, e a Ivass, vigilante sul mondo delle assicurazioni.

Sempre secondo gli inquirenti, tale accordo avrebbe implicato il coordinamento degli acquisti nel 2024 di una quota di azioni Mps, cedute a fine 2024 dal Ministero del Tesoro allora primo azionista della banca senese, e l’organizzazione anche degli acquisti di azioni di Mediobanca.

Sarebbe così stato violato l’obbligo normativo di lanciare sull’istituto timonato allora dal banchiere Alberto Nagel una “Opa-Offerta pubblica di acquisto” una volta raggiunta e superata congiuntamente la quota del 25% di Piazzetta Cuccia.

Il comunicato di Monte dei Paschi

In una nota, Banca Monte dei Paschi di Siena spiega di aver ricevuto la notifica da parte della Procura della Repubblica di Milano di un decreto di perquisizione.

“In tale contesto – si legge nel comunicato – è stato notificato un avviso di garanzia al Dr Luigi Lovaglio in qualità di Amministratore Delegato; le ipotesi di reato indicate nel documento fanno riferimento all’ostacolo alle funzioni di vigilanza ed alla manipolazione di mercato”.

“La banca – concludono da Mps – è confidente di poter fornire tutti gli elementi a chiarimento della correttezza del proprio operato e manifesta piena fiducia nelle Autorità competenti, a cui conferma completa collaborazione”.

Chi è Francesco Gaetano Caltagirone

Francesco Gaetano Caltagirone ha 82 anni ed è, secondo le recenti classifiche, il settimo uomo più ricco d’Italia grazie alle sue attività di costruttore. Cementir ha un valore di 2 miliardi in Borsa, Fabrica sgr amministra 6 miliardi di impieghi di 17 fondi immobiliari per clienti anche istituzionali, Fgf possiede edifici e terreni per poco meno di 2 miliardi.

Inoltre detiene il 6,8% in Generali, il 10,3% in Mps, il 5,45% in Acea. L’imprenditore è anche molto attivo nell’editoria, essendo il proprietario de Il Messaggero di Roma, Il Mattino di Napoli e Il Gazzettino di Venezia.

Chi è Francesco Milleri

Francesco Milleri, manager 65enne, sta gestendo Luxottica e la holding Delfin della famiglia Del Vecchio dopo il decesso nel 2022 del patron Leonardo Del Vecchio. Si tratta di una multinazionale che fattura 25 miliardi all’anno e che dà lavoro a 80.000 dipendenti.

Milleri ha anche partecipazioni del 17,5 % in Mps, 10% in Generali e 2,7% in Unicredit.

Chi è Luigi Lovaglio

Lovaglio è un ex manager 70enne di UniCredit. Oggi è il banchiere a cui è stato affidato il rilancio di Montepaschi, la banca senese che è stata salvata negli anni scorsi grazie a ricapitalizzazioni per 20 miliardi di euro, fondi reperiti tra soldi pubblici e investimenti privati.

Cos’è il reato di aggiotaggio

L’aggiotaggio si verifica quando qualcuno divulga notizie false, ossia quando architetta operazioni simulate o altri artifici concretamente finalizzati a innescare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, vale a dire ad incidere in modo significativo sulla fiducia che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Il reato di aggiotaggio è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena della reclusione si inasprisce e va da due a sette anni se il fatto è compiuto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Cos’è il reato di ostacolo alle Autorità di Vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e tutti gli altri soggetti che, per legge, sono sottoposti alla vigilanza di autorità pubbliche o tenuti a particolari obblighi nei loro confronti, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni se, nelle comunicazioni previste dalla legge e dirette a tali autorità, forniscono consapevolmente informazioni false su fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’ente vigilato, con il fine di ostacolare le funzioni di controllo.

La medesima pena si applica anche a chi nasconde in maniera fraudolenta, del tutto o in parte, fatti che avrebbe invece dovuto comunicare. La responsabilità penale è estesa anche quando le informazioni riguardano beni che la società possiede o amministra per conto di terzi.

La pena raddoppia se il fatto riguarda società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea, oppure diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo l’articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.