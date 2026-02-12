Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare per un quarantenne di Caltanissetta, accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’uomo avrebbe aggredito la compagna nella notte, mentre in casa si trovavano anche i tre figli minori. Il provvedimento è stato emesso su autorizzazione del Pubblico Ministero, dopo la richiesta di aiuto della vittima.

Intervento della Polizia e dettagli dell’episodio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nel corso della notte, quando la vittima ha contattato le forze dell’ordine dopo essere stata percossa dal compagno per motivi ritenuti futili. Gli agenti della Volante sono giunti tempestivamente presso l’abitazione, trovando la donna in evidente stato di agitazione e i tre figli minori presenti in casa.

La denuncia della vittima e i precedenti episodi

Durante la denuncia, la donna ha raccontato agli agenti in servizio a Caltanissetta di essere stata vittima di violenza da parte del compagno già da diverso tempo. Ha riferito che, nel recente passato, l’uomo avrebbe anche tentato di soffocarla con un cuscino e che spesso l’avrebbe colpita lanciandole oggetti. La situazione sarebbe degenerata ulteriormente la scorsa notte, quando l’uomo, dopo averla afferrata per il collo, le avrebbe rivolto minacce di morte.

Provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria

Il Giudice per le Indagini preliminari ha convalidato l’allontanamento d’urgenza dell’indagato dall’abitazione familiare. Oltre a ciò, è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento entro 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa, nonché il divieto di qualsiasi contatto con la stessa. Per garantire il rispetto delle prescrizioni, è stato disposto anche l’utilizzo del braccialetto elettronico.

