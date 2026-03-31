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Eseguito un arresto per lesioni personali aggravate a Caltanissetta, dove un uomo di 45 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dalla Polizia dopo aver aggredito il fratello con un cacciavite per motivi di gelosia. L’intervento è stato effettuato nella notte di domenica, a seguito di una richiesta di soccorso.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte di domenica, quando un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha aggredito il proprio fratello coabitante. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’aggressore, pregiudicato per diversi reati e già ammonito dal Questore di Caltanissetta, sarebbe entrato nella camera da letto del fratello, accusandolo di avere una relazione con la sua attuale compagna.

L’aggressione e l’intervento della Polizia

In preda alla gelosia, l’uomo avrebbe colpito il fratello con un cacciavite, provocandogli lesioni su varie parti del corpo e agli arti. La vittima, ferita, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite la linea di emergenza. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto la denuncia del fratello aggredito e hanno proceduto a una perquisizione domiciliare.

Il sequestro e l’arresto

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato due cacciaviti nella stanza dell’aggressore. Dopo aver espletato le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Caltanissetta e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

IPA