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È di otto indagati, tra cui un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, il bilancio di una vasta indagine su corruzione e falso ideologico condotta dalla Polizia di Stato a Caltanissetta. Secondo la Procura, sarebbero stati pilotati incarichi e appalti pubblici al Cefpas per favorire interessi personali e politici.

Le accuse: corruzione e falso ideologico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, questa mattina la Squadra Mobile e il Servizio Centrale Operativo hanno notificato l’invito a comparire per rendere interrogatorio, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di un deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana e di sette persone tra cui il direttore pro tempore del Cefpas, il dirigente generale dell’Asp di Agrigento, due funzionari del Cefpas, un medico in quiescenza, il rappresentante legale di una società edile e un funzionario regionale in quiescenza. La Procura della Repubblica di Caltanissetta ha richiesto l’applicazione di misure cautelari custodiali per tutti gli indagati, a seguito delle indagini preliminari.

Al deputato regionale è stato contestato il reato di corruzione, mentre agli altri indagati, a vario titolo, sono stati contestati corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e falso ideologico. Secondo l’ipotesi accusatoria, il direttore pro tempore del Cefpas avrebbe agito in modo da asservire le sue funzioni agli interessi del deputato, favorendo l’assegnazione di incarichi e appalti a persone vicine all’esponente politico.

Incarichi e appalti pilotati

Tra le condotte contestate, emerge l’assegnazione di un incarico dirigenziale per esperto amministrativo giuridico a un funzionario del Cefpas, uomo di fiducia del deputato, secondo criteri concordati con quest’ultimo. La moglie del deputato avrebbe ricevuto quattro incarichi di consulenza e un contratto a tempo determinato presso il Cefpas, sempre su richiesta del parlamentare regionale. Inoltre, sarebbe stato sottoscritto un accordo quadro tra Cefpas e Asp di Agrigento per permettere alla moglie del deputato di lavorare presso l’Asp, grazie a procedure di distacco di personale tra i due enti.

La Procura contesta anche l’affidamento di un appalto per la realizzazione di una biblioteca digitale a un operatore economico privo di competenze specifiche, fratello di un alto prelato, la cui influenza sull’elettorato cattolico sarebbe stata ritenuta utile dal deputato. Il rappresentante legale di una società edile, aggiudicataria di un appalto di manutenzione con il Cefpas, sarebbe stato indotto a mettersi a completa disposizione del deputato. Diversi incarichi sarebbero stati assegnati a soggetti indicati dal parlamentare, per soddisfare interessi personali o economici dello stesso.

Le contropartite

In cambio, il deputato e un dirigente del Cefpas, che ricopriva il ruolo di esperto giuridico amministrativo, avrebbero garantito al direttore dell’ente la nomina al vertice del Cefpas per tre anni e il mantenimento della carica. Anche il dirigente dell’Asp di Agrigento è accusato di corruzione per aver sottoscritto l’accordo quadro con il Cefpas, favorendo la moglie del deputato in cambio della conferma nel proprio ruolo di direttore dell’Asp. Il rappresentante legale della società edile avrebbe promesso la disponibilità della propria azienda in cambio di favoritismi nell’esecuzione dell’appalto. Un funzionario regionale in quiescenza, membro della “Commissione di valutazione per l’assegnazione dell’incarico di esperto giuridico amministrativo del Cefpas”, avrebbe favorito il funzionario vicino al deputato, accettando la promessa di futuri incarichi.

Il reato di falso ideologico è stato contestato a un funzionario del Cefpas e a un medico in quiescenza, membri della “Commissione di Valutazione” per la realizzazione della biblioteca virtuale. Secondo la Procura, avrebbero attestato falsamente che il progetto fosse stato effettivamente proposto all’operatore economico che si è aggiudicato la gara, pur non essendo vero.

Le perquisizioni e l’esclusione di altri parlamentari

Questa mattina, i poliziotti della Squadra Mobile di Caltanissetta e del Servizio Centrale Operativo, con il supporto delle Squadre Mobili di Palermo, Agrigento e Piacenza, hanno eseguito diverse perquisizioni delegate dalla Procura, tra cui quella presso l’ufficio del deputato coinvolto, escludendo però le strutture del partito di appartenenza. Nel procedimento non risultano indagati altri membri dell’Assemblea Regionale Siciliana né parlamentari nazionali.

L’inchiesta, che vede coinvolti esponenti politici, dirigenti pubblici e imprenditori, ruota attorno a un presunto sistema di corruzione e falso ideologico finalizzato a pilotare incarichi e appalti pubblici presso il Cefpas di Caltanissetta. Le indagini sono ancora in corso e la posizione degli indagati sarà valutata nei prossimi interrogatori, mentre la Procura ha già richiesto l’applicazione di misure cautelari custodiali per tutti i soggetti coinvolti.

IPA