Un arresto e una denuncia nel centro storico di Caltanissetta per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, disposta dal Questore della Provincia, ha portato al sequestro di cocaina, crack, hashish e marijuana.

Controlli straordinari nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri sono stati effettuati servizi di controllo del territorio nel capoluogo nisseno. L’iniziativa, voluta dal Questore Pinuccia Albertina Agnello, aveva l’obiettivo di contrastare il degrado urbano e, in particolare, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività si sono concentrate nel centro storico, dove sono intervenuti equipaggi della Sezione Volanti, della Squadra Mobile e le unità cinofile della Polizia di Stato della Questura di Palermo. I controlli hanno incluso perquisizioni domiciliari e verifiche su strada.

Un arresto e una denuncia: i dettagli

Durante le operazioni, un uomo di trentacinque anni, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, è stato arrestato in flagranza. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 85 grammi di cocaina, 12 grammi di crack e 5 grammi di cannabinoidi. Il quantitativo e la varietà delle sostanze sequestrate confermano la gravità dell’attività di spaccio contestata.

Un altro giovane, di ventuno anni e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Nel corso della perquisizione, gli sono stati trovati 10 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina.

Numeri dei controlli e sanzioni elevate

I servizi straordinari hanno visto il fermo di 27 autovetture e l’identificazione di 84 persone. Durante le verifiche, sono state elevate 6 contravvenzioni al codice della strada, segno di una presenza capillare e attenta delle forze dell’ordine sul territorio.

