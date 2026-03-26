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Eseguito un arresto per rapina aggravata a Caltanissetta. Un pregiudicato quarantenne è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura, dopo che lo scorso 20 febbraio aveva messo a segno un colpo in una tabaccheria del centro storico, impossessandosi di circa duemila euro e dandosi alla fuga.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio risale alla sera del 20 febbraio, quando un uomo con il volto coperto dal cappuccio del giubbotto è entrato in una tabaccheria situata in corso Umberto I a Caltanissetta. Dopo essersi diretto rapidamente verso la cassa, si è impossessato di una somma di circa duemila euro. La titolare, colta di sorpresa dall’azione fulminea, ha cercato di reagire uscendo dal locale e chiudendo la porta alle sue spalle, nel tentativo di attirare l’attenzione dei passanti e impedire la fuga del malvivente.

La dinamica della rapina

Il rapinatore, dopo aver preso il denaro, ha tentato di lasciare il negozio. La titolare, però, ha opposto resistenza cercando di bloccare la porta. L’uomo, per garantirsi la fuga, l’ha spintonata con forza riuscendo a vincere la sua opposizione e a uscire dall’attività commerciale. Una volta fuori, si è dato a precipitosa fuga per le vie del centro storico.

L’intervento della Polizia e le indagini

Immediatamente dopo il fatto, una volante della Polizia di Stato è intervenuta sul posto, raccogliendo la denuncia della titolare della tabaccheria. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile, che ha analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadini. Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso di fuga del rapinatore e a identificarlo nell’uomo poi arrestato.

Il tentativo di eludere i controlli

Durante la fuga, il quarantenne ha cercato di confondere le forze dell’ordine cambiando giubbotto: ha indossato un capo di colore scuro, diverso da quello chiaro che aveva durante la rapina, nel tentativo di eludere i controlli e rendere più difficile la sua identificazione. Tuttavia, la strategia non è bastata a evitare l’arresto.

L’arresto e la custodia cautelare

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica. Dopo le formalità di rito, il pregiudicato è stato condotto presso il carcere cittadino, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA