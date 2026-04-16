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Arresti a Caltanissetta, dove tre pregiudicati della provincia di Enna sono stati intercettati subito dopo una rapina aggravata in una tabaccheria. I responsabili sono stati fermati a bordo di un’auto noleggiata, con la refurtiva ancora in loro possesso.

La dinamica della rapina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato giovedì scorso, quando la sala operativa della Questura di Caltanissetta ha ricevuto una richiesta di intervento per una rapina appena avvenuta in una tabaccheria situata in via San Domenico.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo con il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale. Dopo essersi introdotto all’interno della tabaccheria, il malvivente si è impossessato del registratore di cassa, per poi fuggire rapidamente a bordo di un’auto guidata da un complice. La vettura si è diretta verso il cimitero cittadino, tentando di far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento e il fermo

Le ricerche sono state immediatamente diramate a tutte le pattuglie in zona. Un equipaggio della Squadra Mobile ha individuato l’auto sospetta e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a bloccare i fuggitivi lungo la strada provinciale 96. A bordo del veicolo si trovavano tre pregiudicati, tutti originari della provincia di Enna.

Il sequestro della refurtiva

Durante la perquisizione del mezzo, gli agenti hanno sequestrato una somma in contanti di oltre mille euro e una felpa che si ritiene sia stata indossata durante la rapina. Le indagini successive, condotte dalla Squadra Mobile e dalla Sezione Volanti, hanno permesso di recuperare anche il registratore di cassa, che era stato abbandonato lungo la strada provinciale 134 nel tentativo di disfarsene durante la fuga.

Le immagini della videosorveglianza

Gli investigatori hanno inoltre acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della tabaccheria, che hanno confermato la dinamica dei fatti e fornito ulteriori elementi utili alle indagini.

L’identificazione e le ammissioni

I due arrestati, un uomo di trentuno anni e uno di trentasette anni, hanno reso spontanee dichiarazioni agli inquirenti, ammettendo le proprie responsabilità in merito all’esecuzione della rapina. Il terzo complice, un quarantaquattrenne, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Il ruolo dell’auto noleggiata

L’auto utilizzata per la fuga è risultata essere di proprietà di una ditta di autonoleggio, dettaglio che ha permesso agli investigatori di ricostruire con precisione i movimenti dei sospetti prima e dopo il reato.

Le misure cautelari

Al termine delle procedure di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, i due arrestati sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere per uno dei due e gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per l’altro.

IPA