Un uomo di circa trent’anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Caltanissetta, con l’accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi e minacce. Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura, dopo che le indagini della Squadra Mobile hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima sarebbe stata sistematicamente sopraffatta anche alla presenza dei figli minori.

Le indagini della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Caltanissetta ha condotto approfondite indagini che hanno portato alla luce una situazione di maltrattamenti protratta nel tempo. L’uomo, sin dall’inizio della relazione, avrebbe esercitato una costante sopraffazione nei confronti della convivente, arrivando a compiere aggressioni fisiche e verbali anche davanti ai figli minori. Gli investigatori hanno raccolto elementi che descrivono un clima di paura e controllo, con la vittima privata della libertà di movimento e dei contatti con amici e familiari.

Le modalità della violenza

L’indagato avrebbe controllato in modo ossessivo gli spostamenti della donna, impedendole di frequentare le persone a lei care. In più occasioni, avrebbe distrutto il cellulare della convivente per impedirle di chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Le minacce non si sarebbero limitate alla vittima, ma avrebbero coinvolto anche i suoi familiari, intervenuti in suo soccorso.

Il provvedimento cautelare

L’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è ora sottoposto a controllo elettronico, in attesa che la sua posizione venga definitivamente valutata in sede giudiziaria.

