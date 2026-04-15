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Eseguito un arresto per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco a Caltanissetta. Un sessantaduenne è stato fermato dalla Polizia dopo aver esploso due colpi di fucile contro un uomo che si era introdotto nella sua abitazione, ferendolo al fianco destro. L’episodio è stato innescato da una lite tra i due, degenerata rapidamente in violenza armata.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella tarda serata del 2 aprile in contrada Iuculia, a seguito di una richiesta di aiuto giunta alla sala operativa della Questura di Caltanissetta. A chiamare è stato proprio il sessantaduenne, che ha segnalato la presenza del vicino di casa, descritto come fortemente agitato e armato di bastone, sotto la propria abitazione.

L’aggressione e la reazione armata

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno trovato un uomo a torso nudo, con una vistosa ferita sanguinante al fianco destro del torace. La vittima, identificata come il vicino di casa del sessantaduenne, è stata subito accompagnata al pronto soccorso dai familiari. Nel frattempo, gli agenti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze e a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto riferito dal sessantaduenne, il vicino si sarebbe presentato sotto casa in evidente stato di ebbrezza e armato di bastone. Dopo aver danneggiato il lunotto termico e i finestrini dell’auto del sessantaduenne, avrebbe infranto i vetri di una porta finestra per poi introdursi nell’abitazione. Una volta dentro, avrebbe raggiunto il piano superiore, dove si trovava il proprietario di casa, che a quel punto avrebbe esploso due colpi di fucile all’indirizzo dell’intruso, colpendolo di striscio al fianco destro.

Le indagini e i sequestri

Nel corso della perquisizione domiciliare, la Polizia ha sequestrato il fucile utilizzato per sparare, una pistola e delle munizioni regolarmente detenute, oltre a un altro fucile risultato detenuto illegalmente. Il sessantaduenne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e denunciato per detenzione illegale di arma da fuoco. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, limitatamente al reato di detenzione di arma da fuoco. La posizione del sessantaduenne resta dunque sotto la lente della magistratura, che dovrà valutare la sussistenza di eventuali attenuanti legate alla legittima difesa.

Le condizioni della vittima e le ulteriori denunce

La vittima della sparatoria, attualmente ricoverata in ospedale con trenta giorni di prognosi, è stata a sua volta denunciata in stato di libertà per danneggiamento e violazione di domicilio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe infatti danneggiato l’auto e la porta finestra del vicino prima di introdursi arbitrariamente nell’abitazione, dando così origine alla reazione armata del proprietario di casa.

IPA