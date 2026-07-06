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Due donne, madre e figlia, sono state denunciate per atti persecutori nei confronti di una coppia di vicini. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate a seguito di una serie di comportamenti ritenuti lesivi della serenità e della sicurezza delle vittime, originati da dissidi legati alla gestione di due terreni confinanti a Sora (Frosinone).

Le origini della vicenda: dissidi tra vicini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la situazione ha avuto inizio quando tra le due famiglie, proprietarie di appezzamenti di terreno adiacenti, sono sorti diverbi per questioni relative alla gestione delle rispettive proprietà. Questi contrasti hanno progressivamente assunto toni sempre più accesi, sfociando in una serie di episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno permesso di ricostruire una sequenza di azioni attribuite alle due donne. Le stesse avrebbero messo in atto comportamenti tali da generare nelle vittime forti timori per la propria incolumità. La coppia, composta da moglie e marito, avrebbe dovuto modificare radicalmente le proprie abitudini di vita a causa delle continue minacce e delle aggressioni verbali subite ogni volta che venivano avvistati sul terreno di loro proprietà, situato al confine con quello delle indagate.

Insulti, minacce e denigrazione

Secondo la ricostruzione degli investigatori, le due donne avrebbero rivolto insulti, urla e minacce di morte contro la coppia, innescando un clima di tensione costante. Oltre alle aggressioni verbali, sarebbero stati messi in atto comportamenti denigratori, finalizzati a screditare i coniugi agli occhi del vicinato. Tra le accuse rivolte, anche insinuazioni circa l’utilizzo di sostanze nocive sui prodotti dell’orto da parte delle vittime, con l’obiettivo di isolarle socialmente.

IPA