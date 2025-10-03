Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto dei Carabinieri a Calvi Risorta, dove una donna di 40 anni è stata fermata in flagranza di furto aggravato con destrezza ai danni di un uomo di 51 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.00, lungo la via SS 6 Casilina, dopo una segnalazione al numero di emergenza “112”. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa mentre cercava di nascondere la refurtiva, venendo poi posta agli arresti domiciliari.

La segnalazione e l’arrivo dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una chiamata ha raggiunto la centrale operativa, denunciando una presunta rapina avvenuta lungo la SS 6 Casilina, nel territorio comunale di Calvi Risorta. I militari dell’Arma si sono precipitati sul posto, trovando una situazione ben diversa da quella descritta nella segnalazione: una donna e un uomo erano impegnati in una discussione particolarmente accesa.

La ricostruzione dei fatti: dal sospetto di rapina al furto con destrezza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i protagonisti della vicenda sono stati identificati in una cittadina romena di 40 anni, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti specifici, e un uomo di 51 anni di nazionalità iraniana, regolarmente residente in Italia. Dopo aver ascoltato le versioni di entrambi, i militari hanno ricostruito una dinamica ben diversa da quella ipotizzata inizialmente: non si era trattato di una rapina violenta, ma di un furto aggravato con destrezza.

L’accusa: sottratta una collana d’oro durante un incontro appartato

L’uomo ha raccontato che, mentre si trovava in compagnia della donna in atteggiamenti intimi, questa gli avrebbe sottratto con abilità la collana d’oro che portava al collo, dal valore di circa 3.500 euro. La donna, secondo la denuncia, avrebbe nascosto il gioiello e si sarebbe rifiutata di restituirlo nonostante le richieste insistenti della vittima. A supporto delle sue dichiarazioni, il 51enne ha fornito una descrizione dettagliata della collana, specificando che era simile a un bracciale d’oro che indossava ancora al polso.

La perquisizione e la confessione della donna

In un primo momento, la 40enne ha negato ogni addebito, respingendo le accuse mosse dall’uomo. Tuttavia, quando i Carabinieri le hanno comunicato che sarebbe stata accompagnata presso gli uffici della Polizia municipale di Calvi Risorta per essere sottoposta a perquisizione personale da parte di personale femminile, la donna ha ceduto. Ha estratto dalla propria biancheria intima un fazzoletto di carta, al cui interno era avvolta la collana sottratta poco prima, ammettendo così le proprie responsabilità.

La restituzione del gioiello e la denuncia

Il prezioso monile è stato immediatamente riconsegnato al legittimo proprietario, che ha formalizzato la denuncia presso i Carabinieri. La rapidità dell’intervento ha permesso di recuperare il bene di valore e di assicurare la responsabile alla giustizia.

L’arresto e la misura cautelare

Considerati anche i precedenti penali specifici della donna, i militari hanno proceduto a dichiararla in stato di arresto per furto aggravato con destrezza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la 40enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

