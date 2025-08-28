Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per atti persecutori condotta dai Carabinieri a Calvi Risorta, dove un uomo di 45 anni è stato fermato dopo aver minacciato e perseguitato la ex moglie. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, avrebbe agito spinto da un forte sentimento di gelosia, non accettando la fine della relazione e la nuova vita sentimentale della donna.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato eseguito in flagranza differita, a seguito di una denuncia presentata dalla vittima presso la caserma locale. La donna ha raccontato agli investigatori di aver subito, a partire dal mese di luglio, una lunga serie di maltrattamenti e atti persecutori da parte dell’ex marito.

La denuncia della vittima

La ex moglie dell’arrestato ha formalizzato la denuncia dopo l’ennesimo episodio di minacce e aggressione verbale. La donna ha riferito che, negli ultimi mesi, l’uomo l’ha spesso minacciata di morte e insultata pubblicamente con espressioni volgari e sessiste. In più occasioni, non avendo accettato la fine della loro storia e, soprattutto, la nuova relazione sentimentale della donna, l’ha pedinata ovunque, inviandole numerosi messaggi vocali minacciosi tramite WhatsApp.

La dinamica degli episodi persecutori

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe agito in preda a un incontrollato sentimento di gelosia. Le sue azioni persecutorie si sono manifestate attraverso continui pedinamenti, minacce di morte e insulti rivolti alla ex moglie sia in pubblico che in privato. In particolare, l’uomo avrebbe inviato ripetutamente messaggi vocali dal contenuto intimidatorio, nei quali minacciava seriamente di uccidere la donna.

L’ultimo episodio e l’arresto

L’episodio che ha portato all’arresto si è verificato nella notte appena trascorsa. L’uomo si è presentato sotto l’abitazione della ex moglie, minacciandola nuovamente di morte. La mattina seguente, la donna si è recata presso la caserma dei Carabinieri per formalizzare la denuncia, ma è stata seguita dall’uomo fino all’ingresso della struttura. In questa occasione, la vittima ha consegnato agli inquirenti i messaggi vocali minacciosi ricevuti nei giorni precedenti e un video, registrato con il proprio cellulare, che documentava l’aggressione verbale subita nella notte.

Le indagini e la misura precautelare

Grazie alle prove raccolte – tra cui i messaggi vocali e il video dell’ultima aggressione – i Carabinieri hanno potuto procedere all’arresto in flagranza differita dell’uomo. Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria C.V., dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il contesto e le reazioni

Il caso ha suscitato preoccupazione nella comunità di Calvi Risorta, dove la vicenda era già nota a causa dei comportamenti ossessivi dell’uomo nei confronti della ex moglie. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di stalking e maltrattamenti, invitando le vittime a rivolgersi alle autorità per ricevere tutela e supporto.

La posizione delle forze dell’ordine

I Carabinieri hanno ribadito il loro impegno nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro le donne, assicurando che ogni segnalazione verrà attentamente valutata e che saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle vittime. L’arresto avvenuto a Calvi Risorta rappresenta un segnale concreto della determinazione delle istituzioni nel fronteggiare il fenomeno della violenza di genere.

IPA