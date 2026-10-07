Bonus trasporti 2027 cambia col Conto di mobilità fino a 400 euro con ISEE sotto i 20 mila al posto dei buoni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A partire dal 2027 cambia il Bonus trasporti. Nello specifico, nel nuovo anno è previsto un nuovo incentivo che sostituirà il precedente voucher da 60 euro e che avrà nuovi importi e nuove modalità d’utilizzo. Il nuovo sostegno è collegato a un Conto di mobilità ed è destinato a chi ha un ISEE inferiore ai 20 mila euro.

Cos’è il nuovo Bonus trasporti 2027

Il Bonus trasporti 2027 è stato introdotto dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, con l’approvazione del Piano Sociale per il Clima predisposto dall’Italia in attuazione del Regolamento Ue 2023/955.

Il nuovo incentivo, che potrà arrivare fino a 400 euro all’anno, sarà collegato a un Conto di mobilità, ossia un credito personale caricato su un portafoglio digitale intestato al beneficiario che potrà essere utilizzato per acquistare titoli di viaggio, abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico locale e regionale (il decreto potrebbe estendere l’uso anche ad altri servizi di mobilità, come taxi e noleggio con conducente).

A chi spetta il Bonus trasporti 2027

La platea potenziale di persone che potranno accedere al Bonus trasporti 2027 è stimata in circa 1,65 milioni di persone all’anno. La misura sarà rivolta in particolar modo a pendolari, studenti e lavoratori appartenenti a nuclei familiari con redditi più bassi.

L’accesso dipenderà in modo principale dall’ISEE (il limite previsto è di 20 mila euro), ma verranno presi in considerazione anche altri elementi, come la distanza tra la casa e il luogo di lavoro o di studio, l’assenza di un’automobile e l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Non è previsto un click day e le domande verranno valutate tramite una graduatoria basata su un punteggio compreso tra 0 e 100.

Gli importi previsti per il Bonus trasporti 2027

L’importo del Bonus trasporti 2027 varierà in base al punteggio ottenuto da chi ne fa domanda.

Per chi totalizzerà da 35 a 54 punti, il contributo previsto sarà pari a 100 euro. Con un punteggio da 55 a 79 punti, il bonus arriverà a 200 euro.

Chi totalizzerà tra gli 80 e i 100 punti, avrà accesso al contributo massimo di 400 euro.

Il credito non sarà cumulabile con altre agevolazioni analoghe previste dalle Regioni o dai Comuni.

Spetterà al decreto attuativo chiarire con precisione i tempi per la presentazione della domanda, la piattaforma da usare e le modalità con cui presentarla, oltre che per gli utilizzi ammessi per quanto riguarda questo particolare sostegno.