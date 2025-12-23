Cambia il finale dell'inno di Mameli, Mattarella e Meloni tolgono il "sì" e fanno infuriare lo Stato Maggiore

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Non si dovrà più gridare “Sì” alla fine dell’inno di Mameli. La decisione arriva con un decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2025, adottato su proposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La scelta non sarebbe piaciuta allo Stato Maggiore, con tanti militari che avrebbero chiesto chiarimenti e i motivi. Alla base ci sarebbe la scelta del Quirinale di prediligere una versione specifica dell’inno di Mameli.

Il decreto sull’inno di Mameli

Come riporta Il Fatto Quotidiano, con un decreto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata adottata la proposta di Giorgia Meloni sull’inno di Mameli.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha reso definitiva la scelta.

ANSA La stesura autografa della prima strofa e del ritornello del Canto degli italiani

Non si potrà più gridare “sì” sul finale dell’inno dell’Italia.

L’ordine perentorio è contenuto nel “foglio” dello SMD del 2 dicembre scorso (n. MD A O D 3 2 C C R E G 2 0 2 5 0229430)

Lo Stato Maggiore della Difesa “ha disposto che in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale, ogniqualvolta venga eseguito l’inno nazionale nella versione completa o in forma ridotta al ‘Sì’ finale”.

Le proteste

Il Fatto Quotidiano spiega che il decreto è arrivato al Comando Generale della Finanza su carta intestata.

Questo il contenuto: “Generale di Divisione Adolfo Tosti la firma del Generale di Divisione Gaetano Lunardon, Capo del Reparto dello Stato Maggiore dell’Esercito: “Per quanto precede il Comando in indirizzo voglia dare la massima diffusione della presente disposizione a tutti i Reparti dipendenti a livello di Stazione SAGF per la scrupolosa osservanza”.

Sarebbero stati tanti i militari a chiedere, sotto anonimato, i motivi che hanno portato a questa decisione.

Perché è stato cambiato l’inno di Mameli

Nel decreto, secondo La Repubblica, si farebbe riferimento al “testo primigenio” di Goffredo Mameli.

L’autore non aveva inserito il “sì” finale nel manoscritto del 1847 conservato al Museo del Risorgimento di Torino.

Questo il motivo della scelta del Governo di cambiare l’inno di Mameli, diventato inno ufficiale con decreto attuativo nel marzo 2025.

Nello spartito musicale originale di Michele Novaro, invece, era presente l’esclamazione finale.

La scelta di aggiungere un sì al testo originale era quella di concludere con “un grido supremo, il quale è un giuramento e un grido di guerra”.

Secondo alcune fonti storiche, Michele Novaro chiese persino perdono al poeta per l’aggiunta.

Il sito del Quirinale ha adottato come inno di Mameli la versione del 1961, cantata dal tenore Mario Del Monaco.

Proprio questa versione, vede un finale diverso con “L’Italia chiamò” in crescendo, senza il famoso sì.