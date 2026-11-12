Cambia la precedenza nelle rotatorie, chi è già dentro non dovrà darla a destra anche se manca la segnaletica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il nuovo Codice della strada, approvato in via preliminare dal Governo a ottobre e in attesa del via libera definitivo da parte del Parlamento, introduce diverse, importanti novità sulla disciplina delle rotatorie. Cambiano le regole sulla precedenza: i veicoli che sono già in circolazione all’interno della rotonda avranno la precedenza su chi vi entra, salvo diversa segnalazione. Novità anche per quanto riguarda la scelta e il cambio delle corsie nelle rotatorie a più corsie.

Nuovo Codice della strada, cambiano regole sulle rotatorie

Il nuovo Codice della strada introduce importanti novità sulle norme della circolazione stradale che avranno un impatto significativo sulla quotidianità di milioni di automobilisti. Tra le principali novità ci sono le modifiche alle regole relative alle rotatorie, urbane ed extraurbane, dalla precedenza alla scelta e al cambio della corsia.

Le nuove disposizioni non sono però ancora in vigore, dato che il nuovo Codice della Strada, approvato in via preliminare dal Governo lo scorso 13 ottobre, dovrà passare all’esame del Parlamento per l’approvazione definitiva: chi guida quindi deve continuare a rispettare le regole attuali.

ANSA

Precedenza a chi è già dentro la rotatoria

La prima, importante modifica riguarda la precedenza nelle rotatorie. Attualmente vale la regola generale della precedenza a destra, salvo diversa indicazione della segnaletica. In molte rotatorie italiane è presente all’ingresso il cartello di dare precedenza: chi vuole entrare deve attendere il passaggio dei veicoli che stanno già circolando all’interno dell’anello.

La nuova norma prevede ora che i veicoli che già stanno percorrendo la rotatoria abbiano sempre la precedenza rispetto a quelli che vi si immettono, sempre salvo diversa segnalazione. Quindi, dove il dare precedenza è già indicato all’ingresso, il comportamento richiesto agli automobilisti resterebbe lo stesso.

La novità uniforma la regola generale al modello europeo, andando a chiarire come ci si deve comportare in assenza di segnaletica: la precedenza spetta a chi è già dentro l’anello.

Quale corsia scegliere

Altre novità riguardano la scelta e il cambio di corsia all’interno delle rotatorie a più corsie, una nuova disciplina che punta a ordinare i flussi nella circolazione all’interno della rotonda.

Il nuovo Codice della strada stabilisce che chi intende imboccare la prima uscita debba posizionarsi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, occupando cioè la corsia esterna. Tutti gli altri invece devono occupare la corsia interna più vicina all’isola centrale, anche nel caso la strada fosse libera.

Le nuove norme disciplinano anche il cambio di corsia, stabilendo che chi si sposta debba lasciare passare i veicoli che già occupano la corsia di destinazione. Quindi per spostarsi dalla corsia interna a quella esterna per poi imboccare un’uscita bisogna dare precedenza a chi sta già percorrendo la corsia più esterna.

Ogni cambio di corsia va poi segnalato con dovuto anticipato con gli indicatori di direzione: mettere la freccia però non dà la precedenza.