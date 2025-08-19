Cambia una ruota e resta schiacciato dal camion, Sergio Casarano morto sul lavoro a Taurisano in Salento

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Taurisano, in Salento, un meccanico di 65 anni è morto sul lavoro, mentre cambiava la ruota di un tir. Sergio Casarano è rimasto schiacciato dal mezzo e ha riportato gravi traumi, che lo hanno portato a perdere la vita nonostante il ricovero d’urgenza in ospedale. Sul posto forze dell’ordine e ispettori Spesal: indagini sull’accaduto.

Incidente sul lavoro a Taurisano in Salento

Il drammatico incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 13 di martedì 19 agosto in Salento. A perdere la vita è stato Sergio Casarano, 65 anni, originario di Racale.

Il meccanico era intervenuto lungo la strada provinciale 374 tra Miggiano e Taurisano per sostituire una ruota di un mezzo pesante, dopo essere stato inviato dalla ditta in risposta alla richiesta di soccorso inoltrata dall’autista del tir.

L’incidente sul lavoro è avvenuto sulla provinciale 374 tra Miggiano e Taurisano, in Salento

Schiacchiato mentre cambiava la ruota al camion

Durante l’operazione, probabilmente per il cedimento del cric meccanico, il mezzo ha travolto Casarano provocandogli un grave trauma cranico e uno schiacciamento toracico.

Sul posto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Gallipoli, che si sono occupati del recupero del 65enne, rimasto intrappolato sotto il tir.

Le condizioni di Casarano, apparse subito critiche, hanno richiesto il trasporto in codice rosso all’ospedale “Panico” di Tricase, ma i medici non hanno potuto salvarlo.

Sul posto presenti gli agenti del commissariato di Taurisano e gli ispettori dello Spesal. Il magistrato ha disposto il sequestro del camion per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione del traffico sulla strada provinciale.

Gli infortuni sul lavoro in Puglia

Secondo i dati raccolti dalla Cgil, nei primi cinque mesi del 2025 la Puglia ha registrato 11.644 infortuni denunciati, equivalenti a una media di 77 casi al giorno, e 26 vittime mortali.

Si tratta di numeri preoccupanti, che vanno a collocare direttamente la regione nella cosiddetta “zona rossa” per incidenza di mortalità, pari a 15,3 decessi per milione di occupati, ben oltre la media nazionale che si attesta a 11,6.

Altri report indicano inoltre che, nel solo periodo da gennaio ad aprile, si sono contate 18 morti sul lavoro e oltre 7.415 infortuni, di cui 1.128 in itinere. Dati alternativi suggeriscono che dall’inizio del 2025 le morti sul lavoro siano già 34, con oltre 14mila infortuni nei primi sei mesi.