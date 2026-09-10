Cambiamento climatico, allarme di Luca Mercalli dopo il caldo record in estate: "Rimpiangeremo questi numeri"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il climatologo Luca Mercalli ha lanciato un nuovo allarme sul cambiamento climatico dopo il caldo record registrato in Italia nell’estate 2026. “Rimpiangeremo questi numeri”. L’esperto ha spiegato: “Siamo dentro in un grafico che è in salita e non stiamo facendo nulla per fermare questa tendenza”. Poi ha aggiunto: “Serve una vera e propria transizione ecologica”.

Perché il clima attuale è “sconosciuto”

Ospite in collegamento della trasmissione Agorà, Luca Mercalli ha detto: “Le Nazioni Unite hanno definito il clima sconosciuto. Ci stiamo avventurando in acque inesplorate, in un territorio climatico sconosciuto perché quello che stiamo vedendo in questi ultimi anni è un clima nuovo, che l’umanità non ha sperimentato negli ultimi diecimila anni”.

L’esperto ha spiegato: “Per l’agricoltura serve un clima stabile. Stiamo uscendo da questi diecimila anni di stabilità climatica e ciò ci porta in un territorio estremamente rischioso per il nostro futuro e quello dei nostri figli e nipoti”.

Perché “rimpiangeremo questi numeri” sul clima

Luca Mercalli ha poi spiegato perché “rimpiangeremo questi numeri” sul clima in Italia: “Siamo dentro un grafico che è in salita. Le condizioni continuano a cambiare e ogni anno fa un po’ più caldo di quello precedente o c’è un temporale più violento, una velocità del vento più forte o una durata maggiore di una siccità”.

L’esperto ha aggiunto: “Ci troveremo in un territorio inesplorato e costellato di eventi estremi sempre più frequenti e intensi ci guarderemo alle spalle e diremo ‘Ma com’era tranquillo il clima di 10-20-30 anni fa!'”.

L’accusa di Luca Mercalli sul cambiamento climatico

Il climatologo Luca Mercalli ha lanciato un’accusa sul cambiamento climatico: “Non stiamo facendo nulla per fermare questa tendenza“.

Eppure, secondo Mercalli, il modo per contrastare questa tendenza è noto: “Ormai lo sappiamo alla nausea ma rimuoviamo completamente la ricetta, cioè l’economia verde, la sostenibilità ambientale. In sostanza: consumare meno e consumare meglio e passare alle energie rinnovabili”.

Il climatologo ha dichiarato ancora: “Serve una vera e propria transizione ecologica, che è scritta in tutti i documenti internazionali ma che ci ostiniamo a non voler applicare, temendo conseguenze che purtroppo sono limitate rispetto alle conseguenze ambientali che ci attendono in futuro.

Le previsioni meteo di Mercalli

A proposito dell’attuale situazione meteo in Italia, Luca Mercalli ha detto: “Si chiude finalmente la lunghissima fase di dominio degli anticicloni africani”.

Poi ha aggiunto: “Già questa mattina nelle città della Pianura Padana le minime sono scese sotto i 20 gradi e questo ci toglie dalle notte tropicali. Rientriamo nelle medie stagionali. Da Roma in su entriamo in un clima normale per settembre“.