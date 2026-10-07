Cambiamento climatico, l'allarme di Luca Mercalli: "Se collassa il sistema ambientale crolla tutto"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Di cambiamento climatico parlano tutti, ma in pochi possono farlo con l’autorevolezza di Luca Mercalli. Il Presidente della Società Meteorologica Italiana lancia un appello alla politica, sottolineando come dal funzionamento del sistema climatico dipenda il benessere dell’intera società: dei cittadini, ricchi o poveri, delle imprese e dell’industria. L’invito è a sfruttare le fonti rinnovabili già presenti nel nostro Paese.

I rischi del cambiamento climatico

Luca Mercalli è stato ospite di Peter Gomez nella trasmissione L’elefante, in onda su Rai 3, interrogato proprio sul cambiamento climatico, sui suoi rischi e sulle possibili soluzioni.

“Il cambiamento climatico è così pervasivo che beccherà tutti” afferma il meteorologo sottolineando come non soltanto i paesi più poveri saranno affetti da fenomeni calamitosi.

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E i rischi non sono soltanto per l’ambiente in sé: “Se collassa il sistema ambientale, collassa tutto: l’economia, le imprese, il nostro benessere”.

“La garanzia del funzionamento dell’ambiente” spiega, “è la base fondamentale” della salute di chi vive sul pianeta Terra.

Perché l’energia nucleare non è un buon affare

Negli ultimi anni, come già in passato, torna a farsi strada l’ipotesi di impianti nucleari in Italia, per sopperire alla dipendenza energetica da Stati terzi.

Per Mercalli, si tratta di un investimento non così conveniente: “L’energia nucleare è un’energia di Stato ed è un’energia lenta, che non arriverà domani, impiegherà anni”.

Quel su cui si dovrebbe puntare sono le fonti di energia rinnovabili, “già direttamente disponibili sul nostro territorio” e che, nonostante la richiesta di ingenti investimenti iniziali, “tornano sotto forma di produzione e posti di lavoro a casa nostra”.

“L’energia rinnovabile è democratica. Un pannello fotovoltaico puoi montarlo sul tuo balcone e dopo un’ora ha già prodotto il primo kilowattora verde, e gratis” sottolinea.

L’appello alla pace di Luca Mercalli

L’intervento di Luca Mercalli si conclude con un appello alla pace: “È un’assurdità che pensiamo alla guerra quando invece dovremmo unire le nostre forze per combattere la crisi climatica”.

Anche perché, sottolinea il meteorologo, “l’industria bellica, anche senza la guerra, assorbe una quantità di risorse di primissima qualità, usa energie e materie prime”.

“Oggi spendiamo per l’apparato bellico mondiale 2.800 miliardi di dollari. – spiega – E in intensità energetica, se quest’apparato fosse uno stato, sarebbe il quinto emettitore mondiale. Ha un consumo e un impatto enorme sull’ambiente e sulle emissioni”.

Nel 2026 l’estate più calda di sempre

Il meteorologo evidenzia come l’impatto della crisi climatica sia già stato sperimentato sulla propria pelle dai cittadini di tutta Europa durante l’estate 2026, considerata la più calda di sempre.

La temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 in più della media del trentennio 1991-2020. Sono stati 17 i giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi, per un totale di 41 giorni di forte stress termico.

“Le vittime sono state almeno 50.000 in Europa” ricorda Mercalli, riferendosi alle morti causate da colpi di calore.