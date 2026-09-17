Cambiamento climatico, la drammatica previsione di Mario Giuliacci: "Cosa pensate che accadrà nel 2027?"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mario Giuliacci ha condiviso una nuova drammatica previsione sul cambiamento climatico. Il meteorologo, commentando il consumo di petrolio e la conseguente immissione nell’atmosfera di anidride carbonica, ha analizzato l’impatto del riscaldamento globale sull’umanità, profetizzando che “andrà sempre peggio”.

Il commento di Mario Giuliacci sul consumo di petrolio

Mario Giuliacci è stato ospite in collegamento della trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer.

Il meteorologo ha detto: “Il clima sta precipitando. L’aumento della temperatura ha rallentato ma seguita ad aumentare. Il consumo di petrolio rallenta ma aumenta anch’esso. Tutti i principali produttori di petrolio sanno di avere richiesta fino al 2030, quindi il petrolio sarà ancora il grande protagonista nei prossimi anni. Ciò significa che continueremo a consumare petrolio e a immettere anidride carbonica e che la temperatura della Terra continuerà ad aumentare”.

La previsione di Mario Giuliacci sul cambiamento climatico

Mario Giuliacci ha poi lanciato la sua previsione sul cambiamento climatico: “Quali sono le estati più calde di sempre? Sono 2026, 2003, 2022, 2024 e 2025. Cosa pensate, quindi, che avremo il prossimo anno? Andremo sempre peggio, è ovvio“.

L’esperto di meteo ha aggiunto: “Se seguitiamo a immettere nell’atmosfera ciò che sappiamo che è dannoso, quella è la conseguenza”.

Ancora Mario Giuliacci: “Anche se smettessimo domani di immettere altra anidride carbonica, quella che c’è seguirebbe a provocare danni ancora per altri 10-20 anni”.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci

Per quanto riguarda le previsioni meteo in Italia nei prossimi giorni, sul suo canale Youtube Mario Giuliacci ha dichiarato: “Ci saranno tre fasi: una prima perturbazione atlantica già giovedì porterà rovesci e temporali su tutto il centro-nord, per poi propagarsi gradualmente al Sud fino a domenica 20. Avremo piogge ovunque, abbondanti al Nord Italia a eccezione di Piemonte ed Emilia, moderate sulle regioni centrali, scarse sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Sono attesi temporali probabilmente forti giovedì su Levante ligure, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino”.

Ancora Giuliacci: “Avremo poi una seconda fase interessante, tra martedì 22 e venerdì 25: è previsto un nucleo di aria fredda in discesa rapida irromperà sull’Adriatico, portando rovesci e temporali sulle regioni del medio Adriatico al Sud per più giorni e un brusco calo delle temperature”.

Infine, il meteorologo ha detto: “Tra il 26 e il 28 settembre sull’Italia si allungherà il gradevole Anticiclone delle Azzorre, con tre giorni di temperature gradevoli senza rischio di pioggia”.