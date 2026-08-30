Cambiamento climatico, Mario Tozzi attacca i negazionisti dopo la grandine su Cremona e cita Nanni Moretti

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Mario Tozzi commenta la devastante grandinata che ha colpito Cremona e attacca a muso duro i negazionisti del cambiamento climatico. In un post di poche righe, corredato dallo screenshot di un articolo che parla degli effetti del maltempo su Cremona, il geologo richiama alcune “frasi fatte” usate da chi nega la tesi del riscaldamento globale favorito dall’azione umana.

Grandine su Cremona, il post di Mario Tozzi

Il geologo e divulgatore scientifico, da anni in prima linea in tema di contrasto del riscaldamento globale, usa una chiave ironica per attaccare i negazionisti del clima. Lo spunto arriva da quanto accaduto a Cremona nei giorni scorsi.

La città lombarda è stata colpita nel pomeriggio di venerdì 28 agosto da una violenta tromba d’aria accompagnata da grandine e forti raffiche di vento, che in pochi minuti ha provocato danni ingenti in città. Il fenomeno ha abbattuto migliaia di alberi, danneggiato tetti e palazzi e colpito circa 10mila automobili.

ANSA - FOTO PER GENTILE CONCESSIONE / CR1

Cos’è successo a Cremona il 28 agosto: danni ingenti

Particolarmente pesante il bilancio per il patrimonio storico e religioso: almeno dieci chiese hanno riportato danni, compresa la Cattedrale di Cremona, dove è crollata la parte superiore di una guglia. Gravemente danneggiata anche la Torre civica del Comune, di cui è crollata la parte alta.

Da qui prende spunto il post di Mario Tozzi su Facebook, che parla appunto di “chicchi grossi come pesche, sostenuti da correnti calde ascensionali, che crescono a dismisura”.

Subito dopo il geologo riporta alcune frasi fatte, spesso citate da chi non crede che il cambiamento climatico in atto sia almeno in parte provocato dall’uomo. Ecco quelle riportate da Tozzi: “Gli elefanti di Annibale, la Groenlandia verde, e mica c’era la Panda 5000 anni fa, e poi i dinosauri, mio nonno che dormiva in canottiera, io che ho dormito col piumone”. Poi una critica a chi dice che “ormai non resta che adattarci” anche se l’aumento del caldo “dipende da noi” per poi chiudere con la celebre frase presa dal film “Bianca” di Nanni Moretti: “Continuiamo così, facciamoci del male”.

Mario Tozzi contro i negazionisti del clima

Lo stesso Mario Tozzi, nella giornata di ieri, aveva dedicato un post al tema dell’aumento degli eventi meteo estremi che si stanno aggravando con la crisi climatica.

“Per comprendere l’impatto in tempo reale, la comunità scientifica fa riferimento alla scienza dell’attribuzione – ha scritto Tozzi su Facebook – Studi condotti da network come il World Weather Attribution pubblicano regolarmente paper in cui analizzano specifici disastri meteo recenti. Oltre l’80% delle loro analisi conclude che l’evento in esame è stato reso più grave o più probabile dall’effetto serra”.

Entrambi i post pubblicati da Mario Tozzi hanno raccolto migliaia di like e commenti, la stragrande maggioranza dei quali concordanti con quanto sostenuto dal geologo.