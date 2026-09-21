Cambiamento climatico, Mario Tozzi preoccupato per il surriscaldamento di mari e oceani: "Facciamoci del male"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il geologo Mario Tozzi su Facebook ha espresso la sua preoccupazione per il riscaldamento dei mari e degli oceani ripubblicando l’esito dell’analisi del servizio europeo Copernicus. “Forse non abbiamo riflettuto abbastanza”, inizia il messaggio, per poi chiudere con “continuiamo così, facciamoci del male”. Il post mostra anche un grafico, che è quello di Copernicus sul mese di agosto: uno dei più caldi mai registrati a livello globale.

Mario Tozzi sul clima

Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e saggista, sul suo canale social (Facebook, dove conta oltre 335mila follower) ha scritto un commento sul cambiamento climatico, in particolare sulle temperature di mari e oceani.

I dati riportati sono quelli di Copernicus. Scrive: “Forse non abbiamo riflettuto abbastanza sul riscaldamento dei mari e degli oceani. Se lo facciamo, questi sono i dati”. L’immagine mostra il mese di agosto 2026, il mese più caldo mai registrato a livello globale, a pari merito con luglio 2023.

Prosegue scrivendo: “Non preoccupatevi, non date retta a quei catastrofisti degli scienziati: siamo nel miglior sistema economico di sempre, perché mettere dei correttivi?”. E chiude con un invito ironico: “Continuiamo così, facciamoci del male“.

Agosto: il mese più caldo di sempre

Il mese di agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello globale, pari solo a luglio 2023, come riporta il bollettino del Servizio Copernicus per il cambiamento climatico. Nello stesso report viene segnalato anche un aumento della temperatura media della superficie del mare, che ha raggiunto un nuovo livello record.

A livello globale la temperatura media dell’aria superficiale è stata di 16,96 °C, risultando il mese più caldo mai registrato (+1,65 °C superiore alla media preindustriale stimata per il periodo), portando la temperatura ancora una volta oltre la soglia di 1,5 °C.

Agosto ha segnato anche la fine del trimestre giugno-agosto più caldo mai registrato a livello mondiale (che prosegue anche a settembre), a pari merito con il 2024, e la fine dell’estate più calda mai registrata nell’Europa occidentale, che ha superato il precedente record stabilito nel 2023.

I dati sulla siccità

I dati sulla temperatura si riflettono anche su quelli relativi alla siccità. L’Europa occidentale e ampie zone dell’Europa centrale e orientale sono state colpite da un’aridità diffusa, le cui condizioni sono state presenti fin da maggio, peggiorando mese dopo mese.

Il deficit di precipitazioni è stato meno grave ad agosto rispetto ai mesi precedenti, ma questo risultato è dovuto all’aumento degli eventi estremi che si sono verificati dopo lunghi periodi di caldo.

Le ampie zone colpite da siccità hanno inoltre creato le condizioni per un aumento degli incendi nell’estate 2026, costringendo all’evacuazione un numero di persone così ampio come non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale.